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高溫少雨露水多又通風不良 中部葡萄白粉病蠢動

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
白粉病為害小果病徵。圖／農委會台中農改場提供
白粉病為害小果病徵。圖／農委會台中農改場提供

中南部地區乾旱嚴重，根據農委會統計，截至27日為止，乾旱農損破4億6000萬元；近期中部彰化縣葡萄種植地區，已有零星白粉病發生，農委會台中區農業改良場提醒農民，注意防治白粉病對葡萄果實的危害。

台中場表示，白粉病在雨水少、有霧或露水多情況下，尤其係通風不良果園最易發生，病菌以菌絲形態在枝蔓芽內潛伏，3至5月份，氣溫在25至32℃時，病原菌產生分生孢子蔓延造成危害，白粉病菌侵害植物莖、枝條及果實，宜在發病初期即開始施藥防治。

台中場研究人員建議，可使用17.9%依瑞菲克利水懸劑4000 倍、42.37%、滅芬農水懸劑4,000倍及40% 邁克尼可濕性粉劑 12,000倍噴灑防治，其他可參照農藥資訊服務網所推薦的藥劑。每次請輪流使用不同作用機制的藥劑，以減低抗藥性發生。若有防治藥劑使用的問題，可電洽台中農改場植物保護專線04-8521493。

白粉病為害葉子徵狀。圖／農委會台中農改場提供
白粉病為害葉子徵狀。圖／農委會台中農改場提供

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