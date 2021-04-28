高溫少雨露水多又通風不良 中部葡萄白粉病蠢動

中南部地區乾旱嚴重，根據農委會統計，截至27日為止，乾旱農損破4億6000萬元；近期中部彰化縣葡萄種植地區，已有零星白粉病發生，農委會台中區農業改良場提醒農民，注意防治白粉病對葡萄果實的危害。

台中場表示，白粉病在雨水少、有霧或露水多情況下，尤其係通風不良果園最易發生，病菌以菌絲形態在枝蔓芽內潛伏，3至5月份，氣溫在25至32℃時，病原菌產生分生孢子蔓延造成危害，白粉病菌侵害植物莖、枝條及果實，宜在發病初期即開始施藥防治。