癌王難測！嘉義長庚用內視鏡超音波導引診斷胰臟病灶

1名80歲老翁因黃疸到嘉義長庚就醫，經電腦斷層檢查發現胰臟頭側有個2公分腫瘤壓迫膽管，造成膽管阻塞併發黃疸，經與病患及家屬討論，選擇使用內視鏡超音波導引進行胰臟腫瘤切片，順利取得檢體，病理報告確診罹患素有「癌王」之稱的胰臟癌，立即轉診到腫瘤科接受治療。

嘉義長庚胃腸科醫師陳俊憲說，老翁因腫瘤較小，周圍有許多血管包圍，傳統經皮超音波或電腦斷層導引進行胰臟腫瘤切片，會有較高的出血風險且診斷率較低。

內視鏡超音波就是在消化道內視鏡前端，裝置一個縮小的超音波探頭，經上消化道或下消化道，將超音波送至病灶周圍就近觀察，不但可避免傳統經皮超音波容易受腸氣或骨頭干擾的缺點，有需要也可以同時對病灶進行抽吸、切片或注射藥物。一些使用傳統經皮超音波不易檢查的部位，如胰臟，也因內視鏡超音波的推廣使用，而在診斷與治療上有長足的進步。

陳俊憲指出，胰臟病灶臨床上一般可先初步區分為實體腫瘤或囊腫。實體腫瘤包含最令人聞之色變胰臟癌、神經內分泌腫瘤、偽腫瘤；囊腫包含單純水泡、漿液性囊腫、黏液性囊腫、偽囊腫。有時候實體腫瘤壞死後，中心也會造成類似囊泡的構造。

臨床醫師並無法從影像上直接判斷良惡性，只能告訴病人最像是哪一種，癌症的機率高不高。最標準的作法還是將腫瘤檢體送細胞學或病理組織切片，才能確診。