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5月底前漁民應申報當年放養情形 讓天然災害救助有依據

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今年5月底前，養殖漁民應向養殖所在地鄉（鎮、市、區）公所申報當年度放養情形，以保障當年度申請農業天然災害救助權益，有助產業復養。本報資料照片
今年5月底前，養殖漁民應向養殖所在地鄉（鎮、市、區）公所申報當年度放養情形，以保障當年度申請農業天然災害救助權益，有助產業復養。本報資料照片

農委會漁業署表示，今年5月底前，養殖漁民應向養殖所在地鄉（鎮、市、區）公所申報當年度放養情形，以保障當年度申請農業天然災害救助權益，有助產業復養。

農委會表示，我國經常有颱風、暴雨或低溫寒害等天然災害發生，造成養殖漁業損失。依據農業天然災害救助辦法，農委會訂有「養殖漁業放養量申報及審查要點」，其規範養殖漁民應檢具養殖漁業登記證、漁業權證明或其他依法許可文件，每年5月底前向養殖所在地鄉（鎮、市、區）公所辦理放養申報，若放養申報項目資料有異動時，隨時主動向公所辦理放養異動申報，始符合救助資格。

漁業署表示，若養殖漁民未辦理申報，倘遇天然災害時，依天然災害救助辦法第5條規定，將不予救助，籲請養殖漁民務必依限申報，以維護自身權益。

漁業署說，我國大宗養殖魚種多於清明過後陸續放養，養殖漁民主動申報養殖放養量除有助於掌握養殖生產動態資訊外，可作為漁政管理及產銷決策參考。請養殖漁民在魚苗放養前，可運用農委會漁業署「養殖漁業放養查詢平台」查詢放養現況，作為放養參考；另查詢「漁產品全球資訊網」隨時注意目前魚價行情，倘養殖魚貨已達上市規格時，應即儘早調節出售，避免魚貨超出販售規格或集中上市致影響產銷。

漁業署表示，放養申報資料除保障申請災害救助權益外，更為政府核發養殖水產品輸外的魚貨衛生(來源、產地)證明、大宗養殖魚種計畫性生產產銷調節優先對象，及推展擬定養殖漁業政策及輔導措施等重要參考依據，養殖漁民如未辦理放養申報或放養登記，未來政府將降低相關補助或收購標準，或將不核發相關產地證明文件，提醒漁民儘速辦理放養申報，維護自身權益。

漁民 漁業署 農委會

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