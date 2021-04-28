快訊

拜登再提名2華裔 台北出生徐若冰可望出任美國防次長

會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

最大規模4.6！台東海端鄉今早連6震 居民:第一震較有感

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣海端鄉和高雄交界今天清晨起在4個小時內連績發生6次淺層地震，震度在3到4級，目前以第4次地震苪氏規模4.6最大，影響區域遍及南台灣9縣市。海端鄉民表示，當地已經很久沒有發生地震，大家都嚇了一跳，但以1次地震較大，後面的感覺都不如第一次大。消防局調查目前未傳出災情。

凌晨4點27分發生第一次地震，苪氏規模4.0，當時僅台東、高雄、花蓮、嘉義縣和台南有感，以海端鄉利稻震度3級最大；接著5點48分發生苪氏規模4.1地震，有感區域相同，以高雄桃源震度4級最大；5點56分發生苪氏規模3.7地震，高雄、台東、嘉義縣和花蓮有感，以桃源震度 3級最大。

第4次地震則發生在6點10分，苪氏規模4.6，台東、嘉義縣市、花蓮、台南、屏東、雲林、彰化和苗栗9縣市有感，依然以桃源震度4級最大；7點35分發生苪氏規模3.9地震，高雄、台東和花蓮有感，桃源震度3級最大；8點8分再發生第6次地震，苪氏規模3.7，高雄、台東、嘉義縣和花蓮有感，桃源震度4級最大。

當地民眾表示，第一次搖晃得比較劇烈，但不到1分鐘就停止，後面幾次地震感覺已經轉小，有的人甚至一覺到天亮沒感覺。

地震 台東 嘉義

延伸閱讀

臺東海端兩小時連震 6:10規模4.6 最大震度4級

臺東縣海端鄉 4:27規模4地震 最大震度3級

高雄 港都創新 產業進化

中職／蘇智傑到花蓮特別猛 但「花蓮王」還有狂人在

相關新聞

下雨了！鋒面近北部防較大雨勢 鄭明典：很快雨會往南

終於下雨了！中央氣象局說，今天鋒面接近，一路影響到明天，中部以北、東半部有雨，北部防較大雨勢。氣象局長鄭明典也在臉書上...

鋒面襲今明兩天全台有雨！ 氣象專家：對水情不無小補

出門記得攜帶雨具。天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，鋒面雲系影響，今明全台有雨，不過仍以中部以北和東北部為主。不過對水情不無...

乾旱激發生命力 洋紅風鈴木竟2個月內盛開2次花

去年56年來首次無颱風過境，造成旱象嚴重，不利農作物生長，枯旱卻讓熱帶觀花植物花開茂盛，嘉義縣花旗木、黃花風鈴木、洋江風...

臺東海端兩小時連震 6:10規模4.6 最大震度4級

中央氣象局報告，28日6時10分，臺東縣海端鄉又震，芮氏規模4.6，在臺東縣政府北偏西方50.0公里。高雄最大震度4級，台東3級，花蓮、台南2級、屏雲嘉彰苗各為1級。

豬隻死亡 5月起全面強制納保

五月一日起，國內豬隻死亡將從自願納保改為全面強制納保，由政府依照養豬頭數規模大小，提供保五成至全額保費補助。農委會表示，...

健康主題館／氣喘錯誤用藥 死亡風險高

氣喘若未正確治療，急性發作時，恐危及生命風險。最新「台灣氣喘短效急救吸入劑使用與住院急診風險」研究指出，每年使用短效急救吸入劑超過3支以上的氣喘病患，相較於每年使用短效急救吸入劑2支以下的病患，未來一年發生氣喘急性惡化的死亡風險高出9成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。