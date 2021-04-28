最大規模4.6！台東海端鄉今早連6震 居民:第一震較有感

台東縣海端鄉和高雄交界今天清晨起在4個小時內連績發生6次淺層地震，震度在3到4級，目前以第4次地震苪氏規模4.6最大，影響區域遍及南台灣9縣市。海端鄉民表示，當地已經很久沒有發生地震，大家都嚇了一跳，但以1次地震較大，後面的感覺都不如第一次大。消防局調查目前未傳出災情。

凌晨4點27分發生第一次地震，苪氏規模4.0，當時僅台東、高雄、花蓮、嘉義縣和台南有感，以海端鄉利稻震度3級最大；接著5點48分發生苪氏規模4.1地震，有感區域相同，以高雄桃源震度4級最大；5點56分發生苪氏規模3.7地震，高雄、台東、嘉義縣和花蓮有感，以桃源震度 3級最大。

第4次地震則發生在6點10分，苪氏規模4.6，台東、嘉義縣市、花蓮、台南、屏東、雲林、彰化和苗栗9縣市有感，依然以桃源震度4級最大；7點35分發生苪氏規模3.9地震，高雄、台東和花蓮有感，桃源震度3級最大；8點8分再發生第6次地震，苪氏規模3.7，高雄、台東、嘉義縣和花蓮有感，桃源震度4級最大。

當地民眾表示，第一次搖晃得比較劇烈，但不到1分鐘就停止，後面幾次地震感覺已經轉小，有的人甚至一覺到天亮沒感覺。