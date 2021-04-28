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乾旱激發生命力 洋紅風鈴木竟2個月內盛開2次花
去年56年來首次無颱風過境，造成旱象嚴重，不利農作物生長，枯旱卻讓熱帶觀花植物花開茂盛，嘉義縣花旗木、黃花風鈴木、洋江風鈴木等都大爆開，其中竹崎鄉洋紅風鈴木還在短短2個月內開花2次，竹崎議員何子凡說，「連續2月開花，異常氣候激發生命潛能」。
何子凡說，洋紅風鈴木，在中美洲哥斯大黎加被稱為「Roble deSabana」 (草原中的橡樹）。因為其開花的欣賞價值，使它經常在伐木區域受到保留。在薩爾瓦多稱之為「Maquilishuat」，並作為他們的國樹。
台灣在1967年引入栽植，常見於行道樹與公園。今年因乾旱缺水嚴重，竹崎166縣道的洋紅風鈴木3月初已經猛爆開花過一次，才僅僅過了1個月的時間，4月又再開花一次。異常的氣候環境不斷激發出生命的韌性本能。
鄉公所說，不讓洋紅風鈴木專美於前，今年竹崎親水公園花旗木大爆開，園區處處可見桃紅千朵花綻放壯觀畫面，園區數10棵花旗木爭奇鬥艷，每棵樹樹枝都被粉嫩花朵包覆，美不勝收，吸引大批遊客前來賞花拍照，直說不虛此行。
「開花繁茂是極端氣候下為繁衍生命！」林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株說，台灣引進多種風鈴木花色及品種，都是良好觀花植物，風鈴木生長熱帶美洲，光照是最基本開花條件。
長期乾旱極端氣候，植物開花是為了繁衍下一代，這是植物生命力，熱帶觀花植物開花繁茂，如花旗木、黃花風鈴木、洋紅風鈴木、木棉樹，卻不利溫帶植物生長開花，如桃樹、李樹、梅樹、玫瑰花、桂花、茶花等，也因長期乾旱缺水，部分新做行道樹及綠化植栽的植物出現枯萎死亡。
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