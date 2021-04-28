快訊

拜登再提名2華裔 台北出生徐若冰可望出任美國防次長

會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下雨了！鋒面近北部防較大雨勢 鄭明典：很快雨會往南

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
鋒面接近，北台灣留意較大雨勢。聯合報系資料照
鋒面接近，北台灣留意較大雨勢。聯合報系資料照

終於下雨了！中央氣象局說，今天鋒面接近，一路影響到明天，中部以北、東半部有雨，北部防較大雨勢。氣象局長鄭明典也在臉書上預告，「很快雨區會往南」。

氣象預報員陳伊秀說，今明兩天有明顯降雨，鋒面今天接近，鋒面一邊走、雨一邊下，傍晚在台灣上空，明天下半天通過再遠離。

陳伊秀說，這波鋒面今天持續影響到明天，下雨情況是在中部以北，包含東半部地區都有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區是午後局部短暫雷陣雨，到周六就會比較緩和。北部地區有局部較大雨勢發生機率。

陳伊秀說，氣溫方面，北台灣涼一些，北部高溫今天23到25度，明天清晨到上半天雨還是很多，溫度會略降，高溫22到23度，今晚到明天清晨苗栗以北18、19度。周六清晨苗栗以北因為雲量比較少，風也弱下來，會有輻射冷卻效應，低溫17、18。

陳伊秀說，未來十天偏東風、東南風，這波鋒面是比較顯著降雨、算很全面。今天白天開始下持續到明天上午，可能中部水庫多少有進帳，台南、高雄、屏東市山區，嘉義以北是平地降雨居多。

鄭明典稍早也在臉書上表示，降雨回波接近，現在氣流還有點繞山現象，主要雨區在海面上。根據局網提供的資料，很快雨區會往南，值得期待。

氣象局 高溫 鄭明典

延伸閱讀

期待午後對流 鄭明典：若頻率高是相對穩定可靠的水源

颱風下沉區減弱 鄭明典：有利降雨對流雲發展

水庫效能逼近極限 鄭明典：看明天能否午後對流

何時出現連續性顯著降雨 鄭明典一張圖教你看梅雨指標

相關新聞

下雨了！鋒面近北部防較大雨勢 鄭明典：很快雨會往南

終於下雨了！中央氣象局說，今天鋒面接近，一路影響到明天，中部以北、東半部有雨，北部防較大雨勢。氣象局長鄭明典也在臉書上...

鋒面襲今明兩天全台有雨！ 氣象專家：對水情不無小補

出門記得攜帶雨具。天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，鋒面雲系影響，今明全台有雨，不過仍以中部以北和東北部為主。不過對水情不無...

乾旱激發生命力 洋紅風鈴木竟2個月內盛開2次花

去年56年來首次無颱風過境，造成旱象嚴重，不利農作物生長，枯旱卻讓熱帶觀花植物花開茂盛，嘉義縣花旗木、黃花風鈴木、洋江風...

臺東海端兩小時連震 6:10規模4.6 最大震度4級

中央氣象局報告，28日6時10分，臺東縣海端鄉又震，芮氏規模4.6，在臺東縣政府北偏西方50.0公里。高雄最大震度4級，台東3級，花蓮、台南2級、屏雲嘉彰苗各為1級。

豬隻死亡 5月起全面強制納保

五月一日起，國內豬隻死亡將從自願納保改為全面強制納保，由政府依照養豬頭數規模大小，提供保五成至全額保費補助。農委會表示，...

健康主題館／氣喘錯誤用藥 死亡風險高

氣喘若未正確治療，急性發作時，恐危及生命風險。最新「台灣氣喘短效急救吸入劑使用與住院急診風險」研究指出，每年使用短效急救吸入劑超過3支以上的氣喘病患，相較於每年使用短效急救吸入劑2支以下的病患，未來一年發生氣喘急性惡化的死亡風險高出9成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。