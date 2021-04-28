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下雨了！鋒面近北部防較大雨勢 鄭明典：很快雨會往南
終於下雨了！中央氣象局說，今天鋒面接近，一路影響到明天，中部以北、東半部有雨，北部防較大雨勢。氣象局長鄭明典也在臉書上預告，「很快雨區會往南」。
氣象預報員陳伊秀說，今明兩天有明顯降雨，鋒面今天接近，鋒面一邊走、雨一邊下，傍晚在台灣上空，明天下半天通過再遠離。
陳伊秀說，這波鋒面今天持續影響到明天，下雨情況是在中部以北，包含東半部地區都有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區是午後局部短暫雷陣雨，到周六就會比較緩和。北部地區有局部較大雨勢發生機率。
陳伊秀說，氣溫方面，北台灣涼一些，北部高溫今天23到25度，明天清晨到上半天雨還是很多，溫度會略降，高溫22到23度，今晚到明天清晨苗栗以北18、19度。周六清晨苗栗以北因為雲量比較少，風也弱下來，會有輻射冷卻效應，低溫17、18。
陳伊秀說，未來十天偏東風、東南風，這波鋒面是比較顯著降雨、算很全面。今天白天開始下持續到明天上午，可能中部水庫多少有進帳，台南、高雄、屏東市山區，嘉義以北是平地降雨居多。
鄭明典稍早也在臉書上表示，降雨回波接近，現在氣流還有點繞山現象，主要雨區在海面上。根據局網提供的資料，很快雨區會往南，值得期待。
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