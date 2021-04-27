不畏疫情再度啟航 威尼斯建築雙年展台灣館5月開館

疫情稍緩，去年停辦的威尼斯建築雙年展今年重啟，「第17屆威尼斯建築雙年展台灣館」展品3月啟航前往威尼斯，預計5月初運抵威尼斯，5月22日正式開展。本屆台灣館呼應雙年展主題「我們將如何共同生活？（How will we live together?）」，由自然洋行建築設計團隊及草字頭國際以「台灣郊遊-原始感覺共同合作場域計畫」為題代表參展，

文化部次長李靜慧表示，第17屆威尼斯建築雙年展延期到今年，沒想到還得打了疫苗才能出去，台灣館因此多了衛福部當協辦單位。她透露有工作人員表示打針後發燒三天，「年輕人副作用比較大一點」，感謝他們願意在疫情狀態下，依然願意背負推展國家建築概念，讓大家看到台灣的理念。

國美館館長梁永斐表示，本屆威尼斯建築雙年展因疫情影響，不但展期延後，能出動的工作人員也大幅減少，但大家仍舊排除萬難、同心協力，讓台灣多一個機會被世界看見。

本屆大會主題「我們將如何共同生活？」聚焦將建築作為環境與人的溝通橋樑，此一主題自2020年初國際新冠病毒疫情爆發以來，變得更為切題。

台灣館作品「台灣郊遊–原始感覺共同合作場域計劃」，以「提問 （Ask）」、「共同合作 （Work Together）」、「相互影響（Influence Each Other）」等三大主題切入，跨領域團隊一起探索建築、環境與人共同生活的方法。展場呈現「少少—原始感覺研究室」、「天然修道院」、「類生態光學冥想屋」、「原始知覺研究室」及「勤美學—森大」等五個台灣建築項目。

此外，台灣館亦通過影音作品與氣味設計的結合，配合與秘魯籍導演Mauricio Freyre合作概念影像，以及與曖曖內含光實驗室合作籌劃互動的展覽，帶領觀者透過五感體驗獨特的策展概念。