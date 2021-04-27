基隆改善空氣品質有成 PM2.5低於台北市在內等西部縣市

基隆市政府今天在市政會議後記者會指出，近年來努力改善基隆市的空氣品質有成，透過逐步推動各種策略，2020年PM2.5（細懸浮微粒）已經低於美國平均標準，領先包括台北市在內的西部各縣市，市長林右昌今天宣示，將朝2025年達成世界衛生组織（WHO）建議值年平均值10μg/m3(微克/立方公尺)的目標邁進。

環保局表示，依據行政院環保署空氣品質監測資料顯示，基隆市PM2.5已從2014年平均18.1μg/m3，下降到2020年平均11.1μg/m3，這幾年已改善將近40%(實際計算值為38.7%)，甚至低於美國標準12μg/m3。

林右昌表示，改善空氣品質不能一蹴可及，必須透過歷年各項策略逐步的推動，他在上任之初，他就要求協和發電廠應使用低含硫量(0.3%)之燃料油及進行污染改善措施，降低汙染物的排放。自2018年全面使用低硫燃料油及完成汙染防制設備更新，加上1、2號機組2019年底除役，排放量削減近8成，讓老舊電廠與城市發展共存。

環保局長賴煥紘指出，環保局這幾年來推動各項策略，包括港區管制、推動機車汰舊加碼補助及1~3期老舊柴車汰舊、逸散汙染管制、減少營建工程污染以及餐飲業油煙管制等，透過多管齊下且長期的規劃及管制，期許2025年可達到WHO建議標準，讓基隆市有好空氣。

基隆市政府邀請市民朋友加入改善空氣品質的行列，在民俗節日可盡量減少燃燒紙錢祭祀行為，透過「以善代金」的方式，誠意不減更環保，同時也可選擇綠色餐廳、環保標章旅館、汰換新購電動機車及搭乘綠色運輸工具等低碳生活，推動各項空氣汙染防制工作。