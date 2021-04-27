台灣觀光發展倒退55年！ 交通部長籲：盼旅行社自立自強

受到新冠肺炎疫情影響，國境持續嚴鎖，儘管台灣帛琉旅遊泡泡四月正式開放，不過卻是後繼無力。根據統計，最近一年（去年四月至今年三月），台灣的入境旅客僅17萬5149人次。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰直言，台灣觀光發展倒退55年，回到民國55年的水準，當年的觀光客為18萬2948人次。

根據統計，從去年四月至今年三月底止，台灣入境旅客衰退相當嚴重，僅17萬5149人次，平均每月1萬4595人，每日479人，僅為108年的1.48%；入境旅客最大國為越南，其次是印尼、中國大陸、泰國以及香港、菲律賓。