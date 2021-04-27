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台灣觀光發展倒退55年！ 交通部長籲：盼旅行社自立自強
受到新冠肺炎疫情影響，國境持續嚴鎖，儘管台灣帛琉旅遊泡泡四月正式開放，不過卻是後繼無力。根據統計，最近一年（去年四月至今年三月），台灣的入境旅客僅17萬5149人次。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰直言，台灣觀光發展倒退55年，回到民國55年的水準，當年的觀光客為18萬2948人次。
根據統計，從去年四月至今年三月底止，台灣入境旅客衰退相當嚴重，僅17萬5149人次，平均每月1萬4595人，每日479人，僅為108年的1.48%；入境旅客最大國為越南，其次是印尼、中國大陸、泰國以及香港、菲律賓。
由於國境尚未解封，再加上台帛旅遊泡泡後繼無力，外界關心今年是否還有可能實施國旅補助，又或是持續旅行業薪資補貼的紓困？對此，交通部長王國材今受訪時表示，目前仍在討論中，但希望能配合後疫情時代的振興，下階段將鼓勵旅行社多包裝新的、好的遊程，願意自立自強的旅行社，則可能會給予補貼。
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