明起鋒面通過中部以北有雨 全台空品普通至良好

明起三天全台空品大致為普通至良好，環保署表示，明天上午鋒面接近，中部以北降雨機率提昇，受降雨洗除作用影響，宜花東空品良好，其餘地方都是普通；29日中部以北降雨機率高，僅雲嘉南以南位於下風處空品普通，其餘地方空品皆為良好。

環保署表示，明天清晨至上午鋒面接近，環境風場為東南風，中部以北位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積，午後中部以北降雨機率提升，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望好轉；金門、馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，晚間北部、竹苗空品區可望下降至良好等級。

29日鋒面通過及東北風稍增強，中部以北地區降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質佳；雲嘉南空品區以南位於下風處，空氣品質多以普通等級為主。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。