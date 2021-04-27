豬隻死亡保險5月起全納保 未來不排除由商業保險承接

5月1日豬隻死亡保險全面納保，估計一年補助預算3.4億元，經費來源來自農發基金，不足部分由養豬百億基金(130億元)支應；現階段豬隻死亡保險由農會承保，政策欲先推行一兩年，不排除未來由商業保險公司承接，由於這屬於政策性保險，政府保費補貼未來能否退場，農委會表示，暫時仍無法放著不管。

過去推動自願性豬隻死亡保險，有七成納保；根據農委會規劃豬隻死亡保險新制，飼養500頭以下，政府全額補助；999至501頭每頭保費6.48，政府補助八成；1000至2999頭，每頭保費9.72元，政府補助七成；3000頭至6999頭，每頭保費12.96元，政府補助六成；飼養7000頭以上，每頭保費16.20元，政府補助5成。

同時，豬隻死亡理賠金額也分為兩個級距，由50公斤以上每頭理賠1200元，及40至50公斤每頭理賠600元，提高到每頭理賠1800元及750元；會依照不同的牧場規模，若有發生斃死豬，會依照投保牧場規模，發給農民不同數量的標籤，作為斃死豬數量代表，依照這標籤申請理賠。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，豬隻死亡保險半年為一期，也就是半年繳交一次保費，每半年依照牧場大小取得兩個級距、一定數量的標籤，如果這些標籤沒有使用完畢，沒有理賠紀錄的話，下一期繳交保費時，對豬農是否可以有保費優待，如同汽車保險一般，可以獎勵豬農把豬養得更好，這是值得考量的方式。

蕫氏基金會營養組主任許惠玉表示，透過保險部分補助追蹤斃死豬的流向，至少比直接撒錢補貼更有意義。

理論上投保數量越多，保費應該比較便宜，為何豬隻死亡保險卻是養得越多，保費越高？農委會畜牧處家畜生產科科長李宜謙表示，每一頭的保費都是32.4元，但是養得頭數越多的大畜牧場，財力相對比較雄厚，因此畜牧場自己負擔多一點，政府補貼少一點；至於500頭以下的小牧場、財力不足，則由政府全額補助。

他表示，現階段畜牧有豬隻死亡保險；乳牛、豬隻運輸保險，以及已經由民間商業保險公司承保的家禽禽流感保險。但僅有豬隻死亡保險屬於政策性保險，主要是養珠產值大、飼養戶多，且養豬業遍布全台，死亡承保風險相對高，因此商業保險公司還不太敢承接，因此現階段由轄區農會投保，先由政府處理，希望做一兩年以後，越做越好越成熟，未來有機會評估，可以轉給商業保險公司承保。

李宜謙說，但即使這樣，就算未來豬隻死亡保險要轉給商業保險公司承保，對於保費的補貼，政府也不是完全抽腿，主要是有政策性的涵義在裡面，補助保費暫時沒辦法完全放著不管，但未來做一陣子以後，可以檢討；現階段家禽流感保險已轉給民間的商業保險公司承保，但政府仍有相關補助。