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momo購物網開賣「CSD中衛X火神的眼淚」公益聯名款口罩
2021年必追台劇《火神的眼淚》將於5月1日正式首播，momo購物網宣布5月1日中午12點同步首播日開賣「CSD中衛 X 火神的眼淚公益聯名款口罩」，單盒10片裝售價250元，每人限購一盒。
公視全新職人影集《火神的眼淚》由溫升豪、陳庭妮、林柏宏及劉冠廷主演，透過描述消防員的職人生活與困境，揭露打火英雄們背後的奮不顧身與艱辛故事。此款聯名口罩由CSD中衛受邀為《火神的眼淚》設計，將劇中三元素「煙、水、火」作為設計概念，以深藍色為襯底，並搭配每片專屬的藍、橘等色彩層次變化，象徵消防員救災時的沉著與熱血精神。
「CSD中衛 X 火神的眼淚公益聯名款口罩」也將由CSD中衛攜手陽光基金會、中華民國兒童燙傷基金會，將通路販售所得部分提撥捐贈，藉此邀請消費者一起支持鼓勵消防員們，並為傷友們帶來正面的力量。
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