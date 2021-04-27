買彩券做好事 台彩推「讓好事發生」公益形象廣告

台灣彩券公司推出全新公益形象宣言「讓好事發生」今天在電視台及社群平台上線，同時「好事拍拍手」影片徵選活動也正式開跑。台彩表示，希望透過一連串的好事行動，期許讓社會大眾了解你我投注的每一張公益彩券，都能創造許多好事，更期待邀請所有人一起加入做好事行列，讓台灣變得更美好。

台彩發行公益彩券自2007年起至今已達14年，以公益為經營核心，持續貢獻台灣社會。台彩董事長薛香川表示，「台灣彩券與台灣人一起進步，更希望為台灣創造優質的社會環境。」2021年台灣彩券以「讓好事發生」重新詮釋公益形象，傳遞販售出的每一張公益彩券，不論最後中獎與否，在台灣的某個角落都能有人因此獲得幫助，善意的永續會讓更多的善意在台灣這片土地綻放。

「讓好事發生」全新公益形象影片邀請擁有豐富廣告經歷的知名導演王詮勝，運用巧妙的運鏡對比，採用年輕世代熟悉的生活場景，對照彩券受惠族群，表達只要一點付出，就能帶給弱勢族群無與倫比的幫助。本支影片配樂改編世界名曲「What a wonderful world」，前半段以小朋友純真嗓音娓娓道來，後半段以年輕搖滾的活力熱情歌聲描繪對未來美好社會的憧憬與期盼，傳遞台灣彩券最堅定的決心。

薛香川分享影片拍攝當天，雖然營養午餐食材已準備充足，還是被孩童們吃個精光，差點導致拍攝時程延宕，孩子們滿足的笑臉就是台灣彩券想與社會一起努力的最大動力。

台彩這支影片共描述對比6類受益族群與年輕世代日常生活，除了孩子們的營養午餐外，4萬6000位視障者得以擁有人生中最值得信賴的導盲犬夥伴，牽著牠們，前方的路再也不黑暗；1萬1999位聽障者可以再次聽見風、雨、汽車和一切生活中最日常的聲音；5000位偏鄉少棒隊球員可以追逐夢想，在塵土與汗水中追求自我。

此外，復康巴士累積270萬趟服務身障族群，解決他們行的煩惱；34萬5843位低收戶可獲得健保補助，不用再害怕生病時落入貧窮與病痛的惡性循環中。14年來，台灣彩券與參與公益彩券的民眾共同挹注累積超過4000億元的公益盈餘、回饋金及中獎人捐贈，發自內心的笑臉早已刻印在這片土地。

除了形象廣告上線，台灣彩券「好事拍拍手」影片徵選活動自即日起開跑，總獎項高達100萬元。台彩表示。活動分為「影片徵選」與「IG限動濾鏡」，影片徵選活動以「做好事」為題，邀請民眾拍攝1至3分鐘的創意影片，透過影片記錄自己或他人「做的好事」，即日起至5月31日上傳至好事拍拍手活動網站，就有機會爭取最高獎金30萬的大獎。

至於IG限動濾鏡活動則從今日起至5月24日，套用指定IG濾鏡，以「做好事」為題，發布15秒限時動態，並標註#台灣彩券#好事拍拍手與活動帳號@ good_things_action，就可參與周周抽Apple iPhone 12 Pro Max 128G。除了影片徵選外，自6月1日至21日止歡迎民眾一起參與投票幫喜愛的影片衝人氣，投票者也有機會獲得Apple AirPods Pro以及全家Fami霜淇淋，讓好事發生在你我之間。