影／桃機推動3航廈及3跑道工程 朝東亞樞紐機場邁進

桃園機場園區綱要計畫第2版去年底由行政院核定，將桃園機場定位為亞太與北美間人流、服務流與貨物流為主的東亞樞紐機場，總計畫面積1934公頃，預計動用5099億元經費，興建第3航廈、第3跑道等機場核心蛋黃區建設，預估2040年達到年旅客輸運量8200萬人次，年貨運量402萬噸，朝向成為東亞樞紐機場目標邁進。

桃園機場公司27日舉行桃園機場園區綱要計畫(第2版)說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問、CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報及座談。但昭璧在會中說明桃機未來5年推動的工程與未來20年發展藍圖，期望與桃園機場夥伴步伐一致，共同努力達成建設目標。

但昭璧指出，桃園機場公司為機場經營者，未來5年將積極推動第3航站區航廈主體工程、停機坪，以及第3跑道等重大建設，在現有北跑道與第3跑道之間新取得土地，除了新建衛星廊廳增加停機坪，也規劃設立新的航機維修區、貨運園區、擴大自由貿易港區、地勤裝備區、航油設施等。