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影／桃機推動3航廈及3跑道工程 朝東亞樞紐機場邁進

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧（如圖）主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧（如圖）主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場園區綱要計畫第2版去年底由行政院核定，將桃園機場定位為亞太與北美間人流、服務流與貨物流為主的東亞樞紐機場，總計畫面積1934公頃，預計動用5099億元經費，興建第3航廈、第3跑道等機場核心蛋黃區建設，預估2040年達到年旅客輸運量8200萬人次，年貨運量402萬噸，朝向成為東亞樞紐機場目標邁進。

桃園機場公司27日舉行桃園機場園區綱要計畫(第2版)說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問、CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報及座談。但昭璧在會中說明桃機未來5年推動的工程與未來20年發展藍圖，期望與桃園機場夥伴步伐一致，共同努力達成建設目標。

但昭璧指出，桃園機場公司為機場經營者，未來5年將積極推動第3航站區航廈主體工程、停機坪，以及第3跑道等重大建設，在現有北跑道與第3跑道之間新取得土地，除了新建衛星廊廳增加停機坪，也規劃設立新的航機維修區、貨運園區、擴大自由貿易港區、地勤裝備區、航油設施等。

但昭璧表示，配合未來運量成長，聯外運輸以及場內的聯絡道路等也一併提出完整規劃方案。期望透過3場說明會，凝聚機場各公、民營單位服務大聯盟夥伴共識，幫助各單位預先籌劃配合作業時程、用地、人力與經費等資源，及早啟動各單位相對應作為，一起投入旅客服務。

桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報與座談。圖為桃園機場目標2040年達成的全區配置計畫圖。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報與座談。圖為桃園機場目標2040年達成的全區配置計畫圖。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧（如圖）主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧（如圖）主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報與座談。圖為桃園機場目標2040年達成的分期分區建設規劃圖。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報與座談。圖為桃園機場目標2040年達成的分期分區建設規劃圖。（桃園機場公司提供）
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧（左）主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧（左）主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司27日上午舉行桃園國際機場園區綱要計畫第2版說明會，邀請航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關、桃園市政府等單位人員出席，由總經理但昭璧主持簡報與座談。記者陳嘉寧／攝影

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