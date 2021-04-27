高鐵首推1人成行旅遊優惠 搭車就送1晚飯店住宿或租車

微風和煦、春光明媚，正是出遊的好時機。台灣高鐵公司宣布，積極推動國旅，今起推出「美好搶先GO」台灣高鐵旅運振興專案。首波主打七天限定銷售（4月27日到5月3日），首度推出一人即可成行的高鐵假期優惠，旅客只要支付高鐵來回車票，就送一日住宿或是租車；4月30日至7月6日出發TGo會員，再享50點TGo點數換購高鐵標準車廂對號座五折電子優惠券。高鐵說，該次專案，是高鐵通車以來規模最深、優惠最大的遊程優惠。

高鐵發言人孫鴻文說，去年5月20日響應中央流行疫情指揮中心的防疫心生活運動，推出旅運振興方案，得到很熱烈回響。據統計，光是快閃優惠，銷售1.3萬人次，是預期七倍，整體旅遊振興專案銷售近22萬人次，目標達成率超過300%。他說，今年同樣要做國旅振興方案，回應去年國人的喜愛，共有六種類型產品、七種優惠，首先推出高鐵假期，首次推單人出遊優惠，一個人搭車就可以享有免費住宿跟租車，更厲害殺手鐧是，凡是會員購買快閃產品，可以用TGo會50點（100元），換高鐵車廂對號座五折票。

高鐵說，該次「快閃專案」共含13條家指定飯店，區域包括台北、台南、高雄等地，平日一人成行。以台北出發且入住和逸飯店･高雄中山館為例，每人只要2980元，相當於來回高鐵台北左營對號座車票票價，等同住房免費。另外，針對後疫情時期越來越受國人喜愛的租車自駕旅遊型態，也提供台北、台南、左營三站、共六條租車行程優惠，以平日一人成行、台北出發至左營，租車24小時為例，一樣只要2980元，相當於買高鐵來回車票就送租車。

該次專案也針對大學生族群推出特別加碼優惠。高鐵說，凡符合大學生優惠資格且同時為TGo會員者，購買5月11日至6月10日期間出發大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，在前述期間累計搭乘金額每滿600元，即可獲贈「指定車次標準車廂對號座65折電子優惠券」一張，每個會員帳戶最高回饋兩張，且不限學生身分使用。

針對市場主流的二人同遊客群，高鐵說除享「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」超值優惠價格外，還可依選擇行程的不同，額外獲得房型升等、加贈晚餐、車型升等加碼優惠。同時，為了鼓勵國旅、振興受到疫情影響的旅遊市場，購買高鐵假期「快閃專案」任一行程，TGo會員於旅程完畢後，再享50點TGo點數換購高鐵標準車廂對號座五折電子優惠券ㄧ張，搭乘期間為9月1日到12月31日（不限區間、車次，惟疏運期不適用）。