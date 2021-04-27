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「血月」現身 花蓮賞星船欣賞緋紅月光海

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
為帶動海上觀光活動，花蓮縣政府於5月26日及6月5日將舉辦「海洋月光賞星船」，可搭船出海欣賞月光海。圖／花蓮縣政府提供
為帶動海上觀光活動，花蓮縣政府於5月26日及6月5日將舉辦「海洋月光賞星船」，可搭船出海欣賞月光海。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府今年舉辦「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動，5月26日及6月5日將舉辦「海洋月光賞星船」，搭船出海欣賞月光海，其中5月26日的活動更能看到難得一見的「月全食（俗稱血月）」讓民眾在最沒有光害的大海上，一窺浪漫的緋紅月光海與繁星

觀光處長張志翔表示，近年來海洋休閒活動蓬勃發展，尤其花蓮賞鯨業是全台翹楚，花蓮縣政府為於海況佳的春秋兩季協助業者多角化經營，舉辦「流星花蓮-山海星光」天文旅遊六大系列活動。其中與賞鯨業者合作舉辦「海洋月光賞星船」，上半年開設5月26日「月光海船班」和6月5日「星光船班」，由星星王子陳冠榮天文專業講師帶領遊客搭船賞月及欣賞美麗星空，解說月相、星座故事及花蓮地景，為海洋休閒產業注入活水。

這次活動最大亮點是5月26日將配合月全食天文現象，開設月光海船班，帶領大家欣賞「血月」奇景。會形成血月，是因為太陽光經過地球大氣層時，藍光會散射掉，但通過地球大氣的折射效應，紅光則會偏折照射到月球表面，月全食時的月亮看起來就像是暗紅色。

另外，花蓮縣政府今年推出「流星花蓮-山海星光」天文旅遊四季六大系列活動，包含「銀河‧螢河」賞星賞螢活動、「海之星‧星之海」賞星食魚體驗、「海洋月光賞星船」、「星光疊石音樂會」、「銀河穀稻饗宴」、「天文大師教你拍」星空攝影課程等，更開設天文解說培訓課程及認證考核。

「海洋月光賞星船」活動報名費為每人新台幣699元，將於5月4日上午10點於活動官網（https://www.starseahualien.tw/）開放報名。

花蓮縣政府於5月26日及6月5日舉辦「海洋月光賞星船」，搭船出海欣賞月光海，其中5月26日能看到難得一見的「月全食」。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府於5月26日及6月5日舉辦「海洋月光賞星船」，搭船出海欣賞月光海，其中5月26日能看到難得一見的「月全食」。圖／花蓮縣政府提供

月全食 賞鯨 繁星

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