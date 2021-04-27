氣喘錯誤用藥險休克 醫：短效急救吸入劑無法根本治療

氣喘若未正確治療，恐因急性發作，救治不及逝世，亞洲歌姬鄧麗君便是如此。39歲女性氣喘患者不敢使用吸入型類固醇，每每發作僅使用短效急救吸入劑，一吸便覺氣管舒張、呼吸順暢，沒想到一年下來竟使用超過3支，直到嚴重感冒引發急性氣喘發作，差點休克，才緊急送醫插管治療，發現自己長期未正確治療氣喘。亞東紀念醫院胸腔內科教授、亞太呼吸學會氣喘副主委鄭世隆表示，過度使用短效急救吸入劑，恐導致氣管發炎反應更嚴重，吸入型類固醇的類固醇含量低，且能實際解決氣管發炎問題，通常穩定用藥1個月後，病況漸穩定，可降低治療劑量。

我國每10人就有1人有氣喘問題，台灣胸腔暨重症家呼醫學會理事長、台大醫院胸腔內科教授王鶴健表示，「氣管發炎時使用短效急救吸入劑就像滅火器，只是短暫緩解，無法根本治療氣管發炎，甚至會越用越沒效」。

王鶴健與耕莘醫院胸腔內科主任王誠一分析2001年到2015年健保資料庫中，近21萬8千多名氣喘病患的用藥習慣，探討「台灣氣喘短效急救吸入劑使用與住院急診風險」。

研究發現，每年使用短效急救吸入劑超過3支以上的氣喘病患高達16%，相較每年使用短效急救吸入劑2支以下的病患，未來一年發生氣喘急性惡化的風險高出7成2，死亡風險更高出9成，王鶴健保守估計，過度依賴短效急救吸入劑患者的比例可能高達3成以上；除健保用藥外，病人自費購買短效急救吸入劑的現象也很普遍。

「吸入型類固醇是治本，短效急救吸入劑是治標。」鄭世隆表示，臨床門診觀察，轉診患者中，每10位約有8位長期只使用短效，患者因為覺得一吸就有效，而不使用類固醇，但短效急救吸入劑只能短時間緩解氣管緊縮、打開氣管，雖當下覺得呼吸順暢，但氣管一下子就會再度緊縮，因未緩解過敏發炎反應，反覆使用短效急救吸入劑，恐增加氣管收縮，加劇發炎，導致氣喘惡化。

為何氣喘患者常使用短效急救吸入劑，而不使用吸入型類固醇？鄭世隆表示，短效的價錢便宜、取得方便，吸入型類固醇則相對昂貴，且過去民眾普遍認為使用類固醇會導致青光眼、白內障、變胖、骨質疏鬆及免疫力下降等，因此害怕使用吸入型類固醇。

鄭世隆說明，氣喘治療所使用的類固醇是吸入式的，吸1年的劑量才會等同於1至2顆口服類固醇，劑量相當低，且經特殊設計，可以直接於肺部吸收，安全且有效，能控制過敏氣喘的發炎反應，規則服藥1個月，病況穩定後，就可以降低吸入劑量，不會發生坊間說的全身性副作用。