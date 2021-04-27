影／視察台中抗旱水井 蔡英文：水情仍嚴峻需嚴肅因應

水情嚴峻，供應台中的德基水庫今天蓄水率僅剩3.4%、鯉魚潭水庫剩5.3%，蔡英文總統今天在經濟部長王美花、水利署長賴建信，以及台中市副市長令狐榮達等人陪同下，視察抗旱2.0台中市中央公園抗旱水井工程，並慰問水利署人員辛勞。

蔡英文說，全台面臨56年最大乾旱，上個月行政院核定抗旱緊急水源與應變2.0計畫，現在已進入關鍵時刻，現階段抗旱重心放在中部，尤其是台中，幾乎重兵部署，盼台中市民生活上不會因此受太嚴重影響。

蔡英文指出，雖然這幾天有些雨，但面對後續水情仍是非常嚴峻，我們也需要非常嚴肅來因應，台中地區進入分區供水，這是要避免未來無水可用不得已的決定，水利署的統計，目前「供5停2」的節水率達15%的目標，造成不便也要請台中市民朋友體諒，除了感謝市民共體時艱，也呼籲國人配合政府抗旱節水措施，一起來落實節約用水。

蔡英文說，這段時間，台中抗旱主要還是要開發更多水源，尤其是伏流水，以及抗旱水井甚至建築工地地下水，都透過淨水設備引入自來水網管，充份利用；種種作為，盼台中民眾用水不要受到太大干擾，也減低對中部產業衝擊。

蔡英文說明，她感謝水利署持續找尋抗旱水源，也感謝國軍也投入醫療院所、學校等供水，以及水庫清淤，她特別感謝水利署動員防汛護水志工在分區供水站協助引導與民眾服務。

蔡英文說，在抗旱2.0執行過程中，特別感謝台中市政府提供各種可能地點，協助中央開鑿抗旱水井，同時也在中央打造行動淨水廠過濾工地地下水時提供交通管制等協助，讓經濟部能在最短時間內，拓展緊急水源，期待中央地方密切合作能持續，為民眾解決問題，共度難關。