立院今三讀通過禁捕獸夾 動保團體：今年近百隻毛孩死

立法院院會今天三讀通過「動物保護法」部分條文修正案，正式全面禁用捕獸夾，台灣動物緊急救援小組今天同步公布數據，今年還沒過完一半，已營救超過20起捕獸夾或山豬吊致流浪貓狗斷腿重傷或死亡案例，推測未成功救援的個案可能高達百件，甚至有山區媽媽告訴救援人員：「自己小孩天真以為流浪狗天生本就只有3條腿」，因為看到狗被夾斷腿的情形多。

台灣禁止捕獸夾販賣相關法條立法已通過近10年，當時號稱「恐怖殺戮工具永遠消失台灣」，台灣動物緊急救援小組表示，台灣山區遭捕獸夾或山豬吊斷腿的流浪貓狗卻有增無減，台灣動物緊急救援小組曾經在短短一周內就救回3隻狗，共只剩9條腿，有的不但白骨外露，甚至還有遭夾斷腿的狗媽媽忍痛哺乳初生幼犬，讓救援人員心疼感嘆「動保悲歌未了」，呼籲政府重視並積極查緝。

台灣動物緊急救援小組近日又從山區救回一隻右前腳掌整個被捕獸夾切斷的小黃狗，鮮血淋離，白骨外露，緊急送醫接受截肢手術，一輩子殘廢；因當地像小黃一樣斷腿缺腳的流浪犬實在太多，竟有一位媽媽告訴救援人員：「自己小孩天真以為流浪狗天生就只有3條腿」，救援志工感嘆，空有法條卻查緝困難，捕獸夾到處都是，很悲哀。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，近10年前(民國100年6月)，全民關注的「動物保護法」第14條有關捕獸夾的修法案，在立法院經濟委員會審查通過，明定非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，當時號稱台灣動保史上重要一頁，許多動保人士也以為「捕獸夾這項恐怖殺戮工具將永遠消失台灣」。

但近10年來，捕獸夾夾傷動物的案例未減少；台灣動物緊急救援小組每個月都接獲來自山區民眾目擊貓狗及野生動物遭捕獸夾或山豬吊斷腿案例；倪京台估計，其中能救回並順利醫治的恐不到一成；其他的因救援困難，有些在獲救前就因併發敗血症死亡，保守估計光今年可能就有百隻犬貓死於捕獸夾或山豬吊。