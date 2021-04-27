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兒童胸痛雖常見 但也可能是重症前兆 家長要特別小心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
兒童胸痛雖常見，但也可能是重症前兆，奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇呼籲家長要特別小心。記者周宗禎／攝影
兒童胸痛雖常見，但也可能是重症前兆，奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇呼籲家長要特別小心。記者周宗禎／攝影

幼童胸痛很常見，很多家長因為小孩子常常喊痛、「後來又好了」而不在意。奇美醫學中心今天討論嚴重個案，醫師呼籲家長留意，雖孩童胸痛多是「良性」，但少數是危及生命的重症前兆，一旦胸痛後出現呼吸困難、氣喘或意識不清狀況胸痛又發燒，就要趕快送急診。

台南市10歲男童因發燒3天又胸痛就醫，醫師檢查確診為心臟發炎、細菌性心包填塞，手術救回。奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇指出，兒童胸痛雖大多非心因性，但萬一是心臟出問題可能很嚴重，家長千萬不能輕忽。

陳俊宇表示，男童到奇美掛急診前已發燒3天，食慾不好、呼吸會喘、胸口疼痛，尤其躺下時更痛；檢查發現有異常心雜音、心臟擴大且發炎指數上升，心臟超音波顯示為細菌性心包填塞。他說，細菌性心包填塞大多因身體其他部位病灶轉移的細菌感染，在其他部位不見得會出現症狀，但細菌侵入心臟後可能造成嚴重後果，症狀輕微時可用抗生素等藥物治療，但男童就醫時已很嚴重，經緊急手術，治療一周後症狀減輕，復原情況良好順利出院。

醫界統計每1000名到醫院看診兒童有約6人因胸痛就醫，當中約五成疼痛是「良性不明原因」，約30%是肌肉骨骼疼痛，約10%為腸胃道或呼吸道疾病，僅5%到10%是心肌病變、心臟發炎性疾病、冠狀動脈異常等心因性問題。

陳俊宇表示，兒童胸痛成因五花八門， 有名15歲男童參加「卡丁車賽車」不小心撞牆後，只要稍微運動便胸痛。經檢查無異狀，照胸部X光才發現「左側肋骨骨折」。

兒童心因性胸痛雖然較少，未及早發現就醫可能後果嚴重，家長要留意如過有運動時胸痛又心悸、喘甚至昏倒，曾經心電圖異常、有遺傳性家族心臟病史等類似狀況，應儘快到門診進一步檢查。

兒童胸痛雖常見，但也可能是重症前兆，奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇呼籲家長要特別小心。記者周宗禎／攝影
兒童胸痛雖常見，但也可能是重症前兆，奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇呼籲家長要特別小心。記者周宗禎／攝影

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