快訊

徐旭東長考1個月拍板 「起家店」遠百寶慶店將「打掉重建」

台大、台師大也有學生接觸染疫機師 曾赴清真寺者改遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中大研究：空污恐致降雨量減少 影響石門水庫蓄水量

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中央大學大氣科學系研究發現，秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。圖／中央大學提供
中央大學大氣科學系研究發現，秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。圖／中央大學提供

台灣面臨缺水危機，中央大學大氣科學系與美國紐約州立大學研究團隊，利用NASA衛星與地面13年長期觀測資料，分析氣膠對台灣北部降雨的影響，研究發現秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。此成果刊登在大氣科學頂尖期刊（Atmospheric Chemistry and Physics）。

中央大學大氣科學系副教授王聖翔指出，台灣主要降雨來源為5到9月的梅雨與颱風季，雖然秋冬季降雨量相對較少，但對於水庫維持蓄水量相當關鍵，秋冬季同時也是空氣品質較差的季節，空氣污染不只會影響健康，也可能會改變降雨特徵。

中大研究團隊整合分析地面細懸浮微粒PM2.5、氣象觀測（溫度、濕度、風向、風速及降雨量）及衛星觀測的氣膠與雲參數等資料，發現在空氣品質較為不良的秋季，若水氣條件固定，當氣膠含量增加，會導致雲滴數量濃度增加、雲滴體積變小、抑制雲層底部的降水，使雲的生命週期變長，意味著不容易下雨。

搭配分析地面雨滴粒徑觀測資料，證實污染日的平均日累積降雨量比乾淨日低了6.8毫米，這就是因為小雨滴和中雨滴的數目及發生頻率減少，而大雨滴反而增加，但大雨滴所佔總數比例是較低的，降雨效率低，無助增加總降雨量。

此篇研究的第一作者陳映潔，畢業於中央大氣物理研究所的碩士生同學，她當時為第一屆參與台美U.S.-Taiwan Partnership for International Research and Education（簡稱PIRE計畫）的學生，於美國進行交換2個月，PIRE計畫為臺灣科技部與美國國家科學基金會共同支持的計畫，台美雙方分別由中央大學大氣系和紐約州立大學奧爾巴尼分校大氣科學研究中心主導，林沛練為計畫主持人，大氣系王聖翔為陳映潔的指導教授。

中央大學大氣科學系研究發現，秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。圖為中大研究團隊合影。圖／中央大學提供
中央大學大氣科學系研究發現，秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。圖為中大研究團隊合影。圖／中央大學提供
中央大學大氣科學系研究發現，秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。圖為石門水庫。記者朱冠諭／攝影
中央大學大氣科學系研究發現，秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。圖為石門水庫。記者朱冠諭／攝影

雨量 石門水庫 中央大學

延伸閱讀

趕辦石門水庫下層取水口 北水局：5月底前完成

影／石門水庫水位歷年第2枯 集水區中午放焰劑盼人工增雨

石門水庫吃緊林口陷缺水危機？ 新北：供水問題不大

雨神不關愛 德基水庫蓄水量跌破4%估剩餘14天

相關新聞

一年預算3.4億元！5月1日起豬隻死亡保險全面納保

5月1日起，國內豬隻死亡將全面納保，由政府依照養豬頭數規模大小，給予保費，五成至全額的補助，農委會表示，提高保費補助以及...

今年首次超級月亮今晚登場！5/26還有超級滿月和月食

今年第一次「超級月亮」即將在今晚登場，天文館表示，屆時的滿月將比平時更大更亮；下個月不僅有超級滿月，當天還會發生月食奇景...

把握今天好天氣！ 明有鋒面接近 北部、東北部有雨

中央氣象局表示，今天偏南風，各地都是多雲到晴的天氣，僅花東、南部有零星短暫雨，另午後西半部山區也要注意降雨機率，不過整體...

台鐵事故「行車輔助」立功 交部修法：壞掉最高罰1.8萬

台鐵太魯閣號事故釀嚴重49死、逾200人傷，所幸運安會找到工程車行車視野輔助系統的記憶卡，才能還原事故真相，也戳破包商李...

影／視察台中抗旱水井 蔡英文：水情仍嚴峻需嚴肅因應

水情嚴峻，供應台中的德基水庫今天蓄水率僅剩3.4%、鯉魚潭水庫剩5.3%，蔡英文總統今天在經濟部長王美花、水利署長賴建信...

立院今三讀通過禁捕獸夾 動保團體：今年近百隻毛孩死

立法院院會今天三讀通過「動物保護法」部分條文修正案，正式全面禁用捕獸夾，台灣動物緊急救援小組今天同步公布數據，今年還沒過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。