中大研究：空污恐致降雨量減少 影響石門水庫蓄水量

台灣面臨缺水危機，中央大學大氣科學系與美國紐約州立大學研究團隊，利用NASA衛星與地面13年長期觀測資料，分析氣膠對台灣北部降雨的影響，研究發現秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。此成果刊登在大氣科學頂尖期刊（Atmospheric Chemistry and Physics）。

中央大學大氣科學系副教授王聖翔指出，台灣主要降雨來源為5到9月的梅雨與颱風季，雖然秋冬季降雨量相對較少，但對於水庫維持蓄水量相當關鍵，秋冬季同時也是空氣品質較差的季節，空氣污染不只會影響健康，也可能會改變降雨特徵。

中大研究團隊整合分析地面細懸浮微粒PM2.5、氣象觀測（溫度、濕度、風向、風速及降雨量）及衛星觀測的氣膠與雲參數等資料，發現在空氣品質較為不良的秋季，若水氣條件固定，當氣膠含量增加，會導致雲滴數量濃度增加、雲滴體積變小、抑制雲層底部的降水，使雲的生命週期變長，意味著不容易下雨。

搭配分析地面雨滴粒徑觀測資料，證實污染日的平均日累積降雨量比乾淨日低了6.8毫米，這就是因為小雨滴和中雨滴的數目及發生頻率減少，而大雨滴反而增加，但大雨滴所佔總數比例是較低的，降雨效率低，無助增加總降雨量。