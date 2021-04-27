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中大研究：空污恐致降雨量減少 影響石門水庫蓄水量
台灣面臨缺水危機，中央大學大氣科學系與美國紐約州立大學研究團隊，利用NASA衛星與地面13年長期觀測資料，分析氣膠對台灣北部降雨的影響，研究發現秋冬空氣污染可能會導致桃園地區降雨不易，間接影響到石門水庫的蓄水量。此成果刊登在大氣科學頂尖期刊（Atmospheric Chemistry and Physics）。
中央大學大氣科學系副教授王聖翔指出，台灣主要降雨來源為5到9月的梅雨與颱風季，雖然秋冬季降雨量相對較少，但對於水庫維持蓄水量相當關鍵，秋冬季同時也是空氣品質較差的季節，空氣污染不只會影響健康，也可能會改變降雨特徵。
中大研究團隊整合分析地面細懸浮微粒PM2.5、氣象觀測（溫度、濕度、風向、風速及降雨量）及衛星觀測的氣膠與雲參數等資料，發現在空氣品質較為不良的秋季，若水氣條件固定，當氣膠含量增加，會導致雲滴數量濃度增加、雲滴體積變小、抑制雲層底部的降水，使雲的生命週期變長，意味著不容易下雨。
搭配分析地面雨滴粒徑觀測資料，證實污染日的平均日累積降雨量比乾淨日低了6.8毫米，這就是因為小雨滴和中雨滴的數目及發生頻率減少，而大雨滴反而增加，但大雨滴所佔總數比例是較低的，降雨效率低，無助增加總降雨量。
此篇研究的第一作者陳映潔，畢業於中央大氣物理研究所的碩士生同學，她當時為第一屆參與台美U.S.-Taiwan Partnership for International Research and Education（簡稱PIRE計畫）的學生，於美國進行交換2個月，PIRE計畫為臺灣科技部與美國國家科學基金會共同支持的計畫，台美雙方分別由中央大學大氣系和紐約州立大學奧爾巴尼分校大氣科學研究中心主導，林沛練為計畫主持人，大氣系王聖翔為陳映潔的指導教授。
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