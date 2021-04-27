靜脈曲張恐致血栓！ 新式微創手術減少併發症

靜脈曲張是十分常見的疾病，只要久站、久坐，就容易造成腿上布滿青筋。但是醫師提醒，靜脈曲張不只是外觀上不美麗，嚴重者甚至可能引發血栓、肺栓塞等併發症，可能致命。台北、桃園長庚醫院皮膚科醫師張學倫表示，透過新式微創血管內手術治療，可減少發生嚴重併發症的機率。

一名中菜廚師，工作久站導致靜脈曲張愈來愈嚴重，不時有酸、麻、抽筋、腫脹、疼痛等症狀。因未及時治療，某天忽然出現呼吸不順、胸口喘不過氣等症狀，緊急就醫確診為血栓及肺栓塞，住院治療兩周後才順利出院。

張學倫表示，靜脈曲張發生率約兩成，是很常見的疾病，和遺傳、年齡有關，而女性、常久坐或久站的工作型態、懷孕也都容易導致靜脈曲張。

但靜脈曲張不僅導致外觀問題，其發生深層靜脈栓塞的風險是正常人的5.3倍；產生肺栓塞是正常人的1.73倍；產生周邊動脈血管疾病是正常人1.72倍。

而許多人會用抬腿、按摩方式來改善靜脈曲張的問題。但張學倫表示，抬腿讓血液回流的方式不是沒效，但緩不濟急；至於按摩則只能舒緩酸、麻、腫脹的症狀，但無法改善根本問題，甚至可能讓已經很脆弱的血管因按摩而破裂。

張學倫說，要根治靜脈曲張，最好的方式仍是以手術處理壞死、堵塞的血管。過去以傳統手術方式切除壞死的血管，不但需要全身麻醉，且恢復期長，術後也需要一直穿著彈性襪維持血液回流。

而目前新式微創手術主要有兩種方式，一是雷射燒灼術，一是靜脈膠水閉合術。雷射是以導管雷射直接燒灼病變靜脈的血管壁，成功率達95％以上，術後需穿彈性襪一至三周，預防再惡化；膠水閉合則是利用導管將靜脈膠打入病變的靜脈使其閉合，成功率98％以上，術後則不須再穿彈性襪。

張學倫說，兩種手術的傷口小、恢復快，且術後可立即下床行走，「馬上跳土風舞、接孫子都可以」。但微創手術目前健保並無給付，需自費。

而長庚醫院皮膚科及長庚大學於利用長庚醫學資料庫及健保資料庫，針對2005至2016年1323位接受新式微創血管內治療的靜脈曲張病患進行研究及追蹤，發現可有效減少產生嚴重併發症的機率，減少血栓機率減少51％、減少肺栓塞機率44％、周邊動脈疾病也減少36％。

該研究成果今年三月也登上國際著名醫學期刊「循環-介入性治療雜誌（Circulation: Cardiovascular Interventions）」。