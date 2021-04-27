台鐵事故「行車輔助」立功 交部修法：壞掉最高罰1.8萬

台鐵太魯閣號事故釀嚴重49死、逾200人傷，所幸運安會找到工程車行車視野輔助系統的記憶卡，才能還原事故真相，也戳破包商李義祥的謊言。如今交通部也預告修法，除了原本就規定106年12月31日以前的新登檢領照大客車、大貨車應裝設行車視野輔助系統外，另新增，若駕駛人行車前未確認行車視野輔助系統確實有效，將開罰9千至1萬八千元。

為了降低大型車輛視野死角，公路總局從107年起，規定新領照的大客車與大貨車應裝設行車視野輔助系統，去年元旦起，還將行車視野輔助系統列入定期檢驗項目，違者不僅領不到牌照，甚至還可能被吊扣牌照。

根據交通部統計，目前全台23萬大型車，無論是新車或是舊車，都已裝設行車視野輔助系統。

不過儘管裝設率已達百分之百，但難免還是有壞掉的時候。交通部表示，大型車輛駕駛人因車體設計所造成的視覺盲點，導致車輛起步、變換車道或轉彎（向）時，碰撞其他用路人的機率相當高，基於安全考量，因此修法，要求駕駛人在行車前，需確認行車視野輔助系統確實有效，換句話說，若發生車禍事故後，發現視野輔助系統壞掉，將吃上罰單。

根據交通部修法內容，增訂未依規定裝設行車視野輔助系統及裝設後未維持系統正常仍繼續行車的處罰，最高可依照道路交通管理處罰條例第18條之１，開罰9千至1萬8千元。

交通部表示，由於這次是配合處罰條例進行修法，因此法令預告期較短，將預告14天，若各界意見不大就會進行相關法制程序，預計最快今年六月就可上路實施。