防止浴室3倒！壯齡世代，為什麼需要整體浴室設計？

為什麼越來越多壯齡世代家庭，紛紛進行友善衛浴設備改造，為高齡化世代超前部署？

2025年台灣進入超高齡社會，2034年50歲以上中高齡將佔人口一半。高齡化友善衛浴設備改造，與基於美學基礎而生的設計規劃不同，是為守護家人免於「浴室3倒」危機而生；整體浴室設計，更是防止「浴室3倒」最有效方式。

越來越多壯齡世代家庭，選擇施作整體浴室。 圖／一太ｅ衛浴 提供

現行浴廁空間問題

「浴室3倒」是近來年被喊得震天價響的議題。「3倒」指浴廁空間中三個潛藏危機，包括地板潮濕滑倒、淋浴門玻璃自爆傷倒、門檻太高絆倒、如廁起身跌倒。為什麼本該安全的浴廁空間，卻成了致命禁區？

首先，台灣老屋多，老屋、老舊浴室通風不良，長時間積水、光線不足，格局動線規劃不佳，加上空間乾溼未分離，容易潮濕滑倒。

屋主就算有心想修，但因傳統浴廁工法費時久，讓人心生畏懼，加上維修不易，只能頭痛醫頭、腳痛醫腳，缺乏整體規畫修繕，小問題累積成大問題。

整體浴室採用一體化防水底盤、牆板、頂蓋組成，組裝快速。 圖／一太ｅ衛浴 提供

整體浴室狠甩傳統工法3特點

整體浴室是近年來興起的潮流，採用一體化防水底盤、牆板、頂蓋組成，除了傳統衛浴該有的功能統統有，更有防水、組裝快速、易清理好維修等3大狠甩傳統工法特點，輕鬆擁有使用年限久、易維修的浴室！

1.徹底解決漏水疑慮：整體浴室因爲底板是一次模壓成型，無拼接縫隙，幾乎100％防水，不需要再做防水，徹底解決傳統衛浴間的漏水、滲漏等問題。

2.大大縮短工時：傳統衛浴間所使用的沙子、水泥等施工材料，裝修需跨越多個工種，耗時16-20個工作天，施工噪音、浴廁無法使用的不便都讓人抓狂。整體衛浴間採用乾式施工，配件都是在工廠先生產好，組裝快速，最快1天就可以完工。

3.容易清潔、維修方便：因為毫無縫隙，容易清潔，不易發霉，與不會有壁癌問題。無縫隙易清潔，不易發霉無壁癌；明管設計易維修。整體衛浴為明管設計，方便維修，成本低，傳統浴室為暗管工法，維修不易，維修成本高。

整體衛浴間組裝快速，最快1天就可以完工。 圖／一太ｅ衛浴 提供

整體浴室無拼接縫隙，幾乎100％防水，不需要再做防水。 圖／一太ｅ衛浴 提供

挑選整衛浴3關鍵

坊間不少品牌，到底怎麼判斷，才能讓錢花在刀口上？三個挑選整體衛浴關鍵，千萬要把握：

1.產品保障：衛浴設備的品質很重要，尤其衛浴耐久材，建議最好找知名衛浴大廠，尤其是在地大廠長期服務，不論維修或任何問題都容易處理，使用起來較安心

2.保固年限：衛浴使用年限長，初期可能沒問題，但如果一過保固年限卻出包，還得花大錢處理。坊間產品有些保固2年、5年，但也有少部分大廠給的保固長達10年，內裝衛浴設備還另外投保千萬產品責任險，對消費者來說，保障多更多。

3.團隊專業度：整體衛浴前期格局規劃、施工、到收尾完工都很重要，掌控度不夠專業，後端易衍生工程糾紛，建議最好選擇具備完善規劃能力的專業團隊。

一太e衛浴有｢10年防水保固｣領先業界最高規格售後服務，不需擔心維修困難、漏水。 圖／一太ｅ衛浴 提供

業界冠軍一太e衛浴 整體浴室首選

｢一太e衛浴｣的整體浴室服務，是許多壯齡世代的首選。此外，｢獨特防滑地板｣採用全室設計防滑紋與SMC材質，防滑係數比磁磚更高；｢衛浴設備自由選｣更可重新規劃空間的動線。壯齡世代提早部屬，打造理想的樂活退休宅，選擇業界冠軍｢一太e衛浴｣施作整體浴廁，可有效防止｢浴室3倒｣，守護家人還能讓生活品質更加分。