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影／豬隻死亡全面納保 保障養豬戶與食安
農委會今天舉行記者會宣布，為提升國產豬肉安全與競爭力，農委會自5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，鼓勵豬農妥善處理死亡豬隻，也讓消費者安心食用國產豬。
農委會主委陳吉仲表示，過去家畜保險屬於自願性質，投保率僅約7成，倘若斃死豬不當流入食物鏈恐易造成食安風險，如今透過豬隻全面保險，可以精準掌握豬隻流向，也可保障豬農受到因不可抗拒的疫情衝擊。
陳吉仲說明豬隻保險新舊制的差異，新制也保障承租戶的豬農，尤其是500頭以下的豬農保費可全額補助；500頭以上依規模級距補助5至8成，50公斤的豬隻每頭理賠金額從每頭1200元提高到1800元，40-50公斤每頭理賠從600元提高到750元；農民的保費可低利貸款，且可隨處選擇處所納保。
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