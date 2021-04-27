影／豬隻死亡全面納保 保障養豬戶與食安

農委會今天舉行記者會宣布，為提升國產豬肉安全與競爭力，農委會自5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，鼓勵豬農妥善處理死亡豬隻，也讓消費者安心食用國產豬。

農委會主委陳吉仲表示，過去家畜保險屬於自願性質，投保率僅約7成，倘若斃死豬不當流入食物鏈恐易造成食安風險，如今透過豬隻全面保險，可以精準掌握豬隻流向，也可保障豬農受到因不可抗拒的疫情衝擊。