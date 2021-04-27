一年預算3.4億元！5月1日起豬隻死亡保險全面納保

5月1日起，國內豬隻死亡將全面納保，由政府依照養豬頭數規模大小，給予保費，五成至全額的補助，農委會表示，提高保費補助以及理賠額度，是為了要因應今年開放含萊劑豬肉進口可能的衝擊，強化豬肉的衛生安全與品質；豬隻死亡保險全面納保，估計一年補助預算3.4億元，經費來源來自農發基金，不足部分由養豬百億基金(130億元)支應。

農委會主委陳吉仲表示，早年台語諺語說「死狗放水流、死貓吊樹頭」，有時候甚至死豬也會不小心跑到溪流上面，他家的畜牧場在20、30年前對面，就是魚塭加上淤人屠宰場，這私人屠宰場，就是專門在屠宰斃死豬，但這是20、30年前的試行，之後農委會實施豬隻死亡保險，過去是自願性的，去年辦的座談會上，農民反映豬隻死亡保險應該全面納保。

陳吉仲說，豬隻死亡保險可以確保食安，畜牧場豬隻死亡，透過三聯單有給付；讓養豬農民無須擔心部歸咎自己的責任，透過保險承擔，確保養豬戶收益，去年通過農業保險法，其中有要求針對特定產品實施政策性保險，豬隻死亡保險就是政策性保險。他表示，過去有畜牧場登記可以自原性參加，現在新制全面納保，補助保費成數、理賠金額提高，就算是向人租地飼養，也可以投保。

過去推動自願性豬隻死亡保險，有七成納保；根據農委會規畫豬隻死亡保險新制，飼養500頭以下，政府全額補助；999至501頭每頭保費6.48，政府補助八成；1000至2999頭，每頭保費9.72元，政府補助七成；3000頭至6999頭，每頭保費12.96元，政府補助六成；飼養7000頭以上，每頭保費16.20元，政府補助5成。

同時，豬隻死亡理賠金額也由50公斤以上每頭理賠1200元，及40至50公斤每頭理賠600元，提高到每頭理賠1800元及750元。

現階段豬隻斃死豬如何處理？農委會畜牧處長張經緯表示，一年進化製廠的化製量(豬隻死亡進焚化爐)，大概是4萬5000公噸，這數量大概是每年斃死豬的80%，其他的斃死豬會用其他方式處理，比如農民自行掩埋，或者自己找適當的地方去埋，或者用家裡的生物處理機處理，或者進到焚化爐。