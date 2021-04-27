想要偽出國去新加坡，快到 #DBS新加坡歡樂城
一提到新加坡，你最喜歡什麼呢？魚尾獅？空中花園？海南雞飯？螃蟹？
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想要偽出國去新加坡，快到 #DBS新加坡歡樂城時間：4月28日至5月2日地點：台北信義區統一時代百貨2樓夢廣場
社群活動時間：4月27日至5月3日—以下放留言處公開分享FB貼文，並從5張圖片中，選一張最愛的新加坡元素，截圖在留言處並@dbstw，就有機會參加抽獎！
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