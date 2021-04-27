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隱形高山殺手！攀百岳好好的竟「命懸一線」山友驚呆了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
50歲謝姓山友接受運動心電圖檢查，意外發現左前降枝冠狀動脈狹窄90%「僅剩一條縫」（圖左紅色指標），堪稱「命懸一線」，經心導管手術打通阻塞處後，重燃信心，一圓完攀玉山的夢想。圖／亞大醫院提供
50歲謝姓山友接受運動心電圖檢查，意外發現左前降枝冠狀動脈狹窄90%「僅剩一條縫」（圖左紅色指標），堪稱「命懸一線」，經心導管手術打通阻塞處後，重燃信心，一圓完攀玉山的夢想。圖／亞大醫院提供

50歲謝姓山友有高血壓，定期回診追蹤服藥，常號召同好攀登百岳，攻頂過程從無不適，直到回診接受運動心電圖檢查，意外發現嚴重心肌缺氧，左前降枝冠狀動脈狹窄90%「僅剩一條縫」，堪稱「命懸一線」，猝死風險極高，所幸經心導管手術打通阻塞處後，重燃信心，一圓完攀玉山的夢想。

謝姓山友乍聽自己冠狀動脈嚴重狹窄，不禁慶幸自己「福大命大」，自嘲「否則下一個上新聞的就是我了」。術後在醫師的指示下，逐漸增強體適能訓練，運動心電圖顯示心肌已無缺氧，心肺功能測試也顯示，心臟狀況能負荷爬山強度，在術後三個月再次順利完攀玉山單攻，令他相當開心。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，冠狀動脈負責供給心肌需要的氧氣和養分，一旦冠狀動脈發生粥狀動脈硬化引起狹窄時，血流量減少造成心肌缺乏氧氣和養分，出現突發性心肌梗塞

王宇澄指出，臨床上經常有病患平時並無任何症狀，從醫學的角度來說，這樣病患反而更加危險，輕忽定期健康檢查的重要性，等到運動或爬山時，以急性心肌梗塞或猝死表現，往往急救不及，憑添憾事。

王宇澄建議，民眾若有運動胸悶或呼吸困難等心臟不適症狀，建議及早至心臟科門診就診，請醫師做進一步檢查與治療。40歲以上、有個人或家族心臟病史、過去或現在抽菸者、三高、體重過重、缺乏運動等心血管高風險民眾，可增加運動心電圖甚至冠狀動脈電腦斷層掃描，腎功能不佳、有甲狀腺疾病、懷孕婦女，以及有顯影劑過敏史者，不建議接受此項檢查。

醫師王宇澄建議，民眾若有運動胸悶或呼吸困難等心臟不適症狀，建議及早至心臟科門診就診。圖／亞大醫院提供
醫師王宇澄建議，民眾若有運動胸悶或呼吸困難等心臟不適症狀，建議及早至心臟科門診就診。圖／亞大醫院提供

心肌梗塞 山友 玉山

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