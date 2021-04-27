是來聽歌還是來開個唱？小心別犯10大演唱會網友最討厭遇到的事

演唱會這些事情母湯喔！

近幾年演唱會不斷，台灣防疫作為得當，這兩年仍然有許多歌手開唱，近日蔡依林也回歸小巨蛋舉辦《UglyBeauty演唱會》的加演場。

歌手們在各種場地舉行售票演唱會，一次都能吸引大票粉絲觀賞，特別是巨蛋等級動輒就萬人以上，觀眾裡肯定有那種「骨灰級」的粉絲，死忠且死心踏地，也會有那種對歌手不是太熟悉、純粹欣賞，當然也有只是陪同，或者是只是來湊湊熱鬧而已的觀眾，也因此，觀眾席區的「生態」可以說是百百種。



其實在演唱會進行中，有很多行為是會干擾其他觀眾的收聽、收看的，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在網友們心目中，演唱會最討厭遇到哪些事呢？讓我們一起來看看吧！

Image Source：Facebook／蔡依林 Jolin Tsai



第十名－演出中滑手機發出亮光

演唱會不管辦在哪裡，手機絕對是影響觀賞的一個很大的原因，其中就包含了在演出中滑手機，特別是黑暗中又讓手機亮光特別顯眼，網友就認為，若在演出中狂滑手機，不僅不尊重表演者，也影響到了其他人觀賞的權益，因此在演唱會中最好別用手機。

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第九名－拿手搖飲、酒飲進場喝

除了戶外音樂祭之外，許多場館都有禁止飲食的規定，除了一般開水、礦泉水之外，有些民眾還會把手搖飲甚至是酒飲帶進場館，在演出進行時偷偷喝，有網友就分享，有次在演唱會親眼看到有觀眾喝到「ㄎㄧㄤ掉」，還大聲喧嘩影響到了其他觀眾的觀看權益。

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第八名－尖叫不絕於耳連情歌都叫

不少歌手很享受在尖叫裡的感覺，歌迷也會想透過尖叫來吸引歌手的注意，不過太過多餘的尖叫反而會影響到他人，有網友就分享，有次在看演唱會時，座位旁的觀眾從頭尖叫到尾，即便歌手在演唱情歌時，尖叫聲仍不絕於耳，讓網友覺得被干擾、「很出戲」。

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第七名－前面人太高一直擋住視線

若演唱會販售搖滾區或站票，身高就是一個讓人無可奈何的事情，有的人就是會「高人一等」擋到後面的觀看視線，甚至有人會喜歡把手舉高，有網友分享，有時戶外場甚至會有雨傘、自拍棒的出現，就會影響到後面觀眾的收看，因此也被網友認為是看演唱會時會感到困擾與不喜歡的事項。

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第六名－太熱情投入一直瘋狂舞動

蔡依林、張惠妹等歌手都有著名的High歌或舞曲，歌者也總是喜歡帶動歌迷們一起互動，不過當演出者沒有CUE到觀眾，觀眾卻依然在「勁舞」狀態時，對旁邊的觀眾來說，可能就會影響到他們觀賞的品質，大動作的舞動甚至會有摩擦、碰撞的產生，有網友甚至起了衝突，讓看演唱會的心情全無。

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第五名－拿巨砲相機整場狂按快門

若主辦單位允許在不影響演出的情況下可以進行拍照，會有觀眾帶著各式各樣的相機進場，雖然現在較不會出現閃光燈的問題，不過有些相機的體積頗大，有些人甚至會帶上兩台以上的相機，再加上鏡頭，多少會影響到旁人，且快門聲此起彼落，有網友就認為這很影響觀看的情緒。

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第四名－拿著手機瘋狂錄音、錄影

現在大部分的演唱會歌手通常都會禁止錄音、錄影，現場工作人員也大多都會有巡視的動作，不過仍然會有網友想要「分享」，因此舉著手機拍攝、錄影，甚至先前還有人因為「直播」被請出場館，網友認為，這種行為不但違法，更大大影響到購票者的權益，讓人看了心裡很不舒坦。

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第三名－偷偷吃東西還飄出香味

除了不能喝飲料，許多場館也會禁止吃東西，不過卻仍然會有民眾挑戰這項規定，把演唱會場館當成是電影院，偷偷夾帶食物進場，有網友就分享他在小巨蛋看過有人在演唱會進行中大嗑便當，甚至還有人偷吃鹹酥雞，誇張的行徑影響到了周圍觀眾的觀賞權益。

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第二名－跟隔壁好友大肆聊天

演唱會進行中有吵雜的聲音本來就很引人側目，特別是當有人在演出進行中聊天的時候，通常被影響到的人都不太會輕易放過你，不管你聊的事情有多麼重要，甚至與演出相關，大肆的持續聊天會讓周圍的觀眾對聊天的人很反感，網友們也分享，自己通常都會直接制止這樣的事情發生，若屢勸不聽就會請工作人員出面協調。

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第一名－以為個人KTV每首都跟著大唱

大家觀看演唱會多少都會跟著歌手一起哼哼唱唱，甚至歌手本人也會CUE觀眾一起合唱，不過若你唱歌的音量影響到了旁人，就會讓人感到反感了，有網友就分享自己遇到座位旁的人把該場演唱會變成自己的個唱，不僅從頭跟著唱到尾，音準更是有待加強，很想制止他卻又怕傷到當事人，讓網友感到相當兩難。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月23日至2021年04月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『演唱會最討厭遇到的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」