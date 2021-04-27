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今年首次超級月亮今晚登場！5/26還有超級滿月和月食
今年第一次「超級月亮」即將在今晚登場，天文館表示，屆時的滿月將比平時更大更亮；下個月不僅有超級滿月，當天還會發生月食奇景。
台北市立天文館表示，由於月球以橢圓軌道繞地球公轉，每次滿月發生時與地球的距離都不同，當滿月距離地球較近時，看起來就會較大較亮。今天的滿月發生在11時32分，僅約12小時後即通過近地點（23時22分），比一般滿月近約7%，亮度也增加約15%。
天文館說，「超級月亮」一詞源自於占星學，是指發生在近地點附近、視直徑較大的新月或滿月，但在天文學上並無嚴格定義，各方採用標準亦不相同。但本次「超級滿月」符合所有標準，非常值得欣賞。
天文館表示，下個月，5月26日的滿月也屬於「超級滿月」，不僅比這次還略大，為全年最大滿月，而且當日還會發生月食奇景，屆時天文館將進行直播與觀測活動。
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