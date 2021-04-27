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媽咪，您辛苦了！母親節蛋糕最佳首選 全台嚴選8家人氣蛋糕店

聯合新聞網 / MENU美食誌

母親節快到了，還在煩惱要送什麼蛋糕嗎？我們幫你挑好了！無論是香濃鮮奶油還是清爽不膩口的水果蛋糕，全台高人氣母親節蛋糕都在這裡！包準擄獲媽咪的心！

 

紅葉蛋糕總店

台北市

喜歡鮮奶油蛋糕的朋友一定絕對錯過！開設超過五十年，可謂台灣鮮奶油蛋糕始祖，每次逢年過節都會出現的狠角色！軟綿細緻的戚風蛋糕加上甜而不膩的鮮奶油，放入嘴裡口感滑順無比！

（MENU美食誌城市中迷途的羔羊華安提供）

 

 

CheeseCake1

台北市

號稱起司蛋糕界的愛馬仕，讓你擁有視覺與味覺的超高享受！經專人親手挑選的高品質藍莓、底層全手工製作的餅乾，還有來自歐洲牧場所生產的頂級天然乳酪！母親節當然就是要給媽媽吃最好的！買不起愛馬仕，吃這個乾過癮也好！

（MENU美食誌J🐰提供）

 

 

Migo's Cakes 蜜菓拾伍

台北市

戚風蛋糕抹上白皙細緻的鮮奶油、上頭點綴了粒粒飽滿新鮮草莓，簡直就像藝術品！綿密的蛋糕組織，加上滑順不膩口鮮奶油，一入口就能享受到蛋香、奶香的交錯口感！整體帶來微酸甜蜜新鮮滋味，如此完美結合，真讓人吃到停不下來！

（MENU美食誌靡靡之音提供）

 

 

日福 OH HAPPY DAY

桃園市

光看照片，就知道這家烘焙功夫有多細緻！不管是藍莓乳酪還是香蕉生巧克力塔，每樣都好好吃！排排站超誘人藍莓，與扎實乳酪一起大口咬下，酸甜藍莓香氣在嘴裡瞬間炸開！巧克力與香蕉的完美結合，整體吃起來微苦中帶點甜！喜歡大人味的你絕對不要錯過！店家除切片蛋糕，也有提供生日蛋糕、彌月蛋糕，記得先去官方粉絲專頁做預訂哦！

（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）

 

 

階段甜點

新竹市

隱身在新竹巷弄裡的日系小店，是由一對母女聯手設立的。除了販售一般的切片蛋糕及咖啡，也有提供純手工客製化的生日蛋糕！焙茶戚風蛋糕，軟綿蓬鬆的戚風與濃郁焙茶香氣、新鮮無花果及栗子泥完美融合！吃完一整個超滿足！記得要先到店家粉專事先訂購，不然就沒辦法購買到呦！

（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）

 

 

花鳥川水果千層蛋糕

台中市

想來點清爽的蛋糕嗎？花鳥川的水果千層保證不會讓你失望！法式薄餅被檸檬奶醬完整包覆，一咬下嘴裡直接化開！除了蛋糕體本身的酸甜口感，還能嚐到淡淡奶香味，上頭再撲滿用檸檬浸漬過的蘋果片，層次豐富令人難以忘懷！

（MENU美食誌野西瓜。嚐食提供）

 

 

2度C NiGuo·千層蛋糕·下午茶·彌月蛋糕

台中市

人氣超火紅的2度C NiGuo，店內千層蛋糕暢銷熱賣中！千層蛋糕餅皮居然高達35層！店家每天會提供不同口味，建議到官方臉書查詢當日菜單哦！蛋糕餅皮軟嫩綿密，層層的鮮奶油吃起來毫不甜膩，每個口味都好清爽好順口！除了販售切片蛋糕，店家還有8吋的綜合千層可選擇，建議提前3-5天與店家預訂哦！

（MENU美食誌晨軒 Noah美食吃透透提供）

 

 

 

 

杏屋 勤美店（彌月蛋糕/伴手禮/生日蛋糕/台中美食）

台中市

來杏屋一定要吃這人氣扛霸子——乳酪蛋糕，蛋糕咬起來相當扎實，奶香味適中不過重！利用奶油擠花、新鮮草美做點綴，整體不管是看起來、吃起來都相當清新舒爽！不管是當作生日蛋糕、彌月蛋糕都相當適合，如要訂購建議提前幾天做預訂哦！

（MENU美食誌吃貨警察叡の日常👮🏻‍♂️提供）

 

 

 

 

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母親節

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