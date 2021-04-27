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初老症狀你中了嗎？ 醫學博士提3大NG行為「衰老不良循環」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本醫學博士池谷敏郎認為，人在到達一定年齡階段時，容易出現駝背、大肚子等衰老徵兆。圖片來源／ingimage
日本醫學博士池谷敏郎認為，人在到達一定年齡階段時，容易出現駝背、大肚子等衰老徵兆。圖片來源／ingimage

生老病死是人生的必經過程，然而不想變老，想一直維持年輕的狀態，也是許多人追求的事情。最近就有日本知名醫師，分享了幾個變老的徵兆，並說明了改善方式。

醫學博士池谷敏郎在媒體「PRESIDENT Online」發表文章，表示人在30多歲邁入40大關這段區間，常會出現幾個衰老的外觀特徵。包括面容上的老化、以及挺了個大肚子，還有駝背等不量姿勢。也因此想讓自己看起來沒那麼老，就得改善這些缺失，例如時常伸懶腰，拉直自己的背，就能讓自己看起來年輕一些。

而在年紀的臨界點，有三大NG行為可是會加速衰老，更是不得不防。其一是在搭乘大眾交通工具時，總是會先搶位子座；其二是即使只是一層樓，都寧願用搭電梯的，而不肯走樓梯；其三是在可以走路就到的距離，卻不肯用走的，選擇開車或搭車前往。

池谷指出，持續類似行為數年，之後就會造成肌肉大幅衰退，使得身體開始出現不良姿勢，並讓代謝能力下降，引發肥胖問題，結果就是讓身心一齊老化，陷入衰老的不良循環之中。他並舉自己為例，表示他在正確的保養之下，雖然已經年近60，但現今外表看起來，衰老狀況並不嚴重。

池谷認為，人在年輕的時候，多半會注意的是外表美醜。但隨著年齡增長，對外表的要求會漸漸變成「想看起來是年輕的」。然而想保持外觀年輕，就得努力維持良好的習慣，讓身體保持在健康的狀況，才是讓自己不會迅速衰老的不二法門。

老化 肥胖

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