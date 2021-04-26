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加強減碳 環保署：將鼓勵地方啟動2050淨零碳排評估

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
能源轉型推動聯盟今天呼籲，地方政府應該跟上淨零碳排腳步。記者吳姿賢／攝影
能源轉型推動聯盟今天呼籲，地方政府應該跟上淨零碳排腳步。記者吳姿賢／攝影

蔡總統4月22日表示2050年淨零碳排是世界的目標，也是台灣的目標，能源轉型推動聯盟今天呼籲，地方政府應該善用施政彈性及權限訂定更積極的減碳路徑，跟上淨零碳排腳步。環保署表示，將與地方環保局討論，鼓勵地方政府啟動2050年淨零碳排評估工作。

環保署環管處長蔡玲儀表示，我國溫室氣體排放量有20%來自住商部門，12%來自運輸部門，地方政府在這些地方都有著力之處，因此在減碳扮演非常重要角色，蔡總統日前也明白宣示，台灣要跟上國際2050年淨零排放目標，能源部門、製造部門的溫室氣體排放量比率也很高，中央要跟地方一起努力減碳。

蔡玲儀說，現行溫室氣體減量減量及管理法當中，除了中央各部門必須提出溫室氣體減量行動方案以外，地方政府也要訂定溫室氣體減量執行方案，由中央、地方一起分工努力，目前中央各部會都已經啟動2050年淨零碳排評估，環保署也會鼓勵地方政府盤點轄內碳排放的主要來源及減碳路徑。

蔡玲儀說，目前全台各縣市已經有新北市、台北市、台中市提出2050淨零碳排目標，環保署接下來也會找各地方政府的環保局開會討論，鼓勵啟動2050淨零碳排評估工作。

減碳 環保署

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