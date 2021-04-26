都市農夫不是夢／達人教學！小空間種出空心菜

想當都會農夫，原來這樣也行？種菜不一定要有大空間，選在陽台、窗邊、家中日照充足處，利用一個盆栽就能種出空心菜、櫻桃蘿蔔……達人教學實作，第一次種菜的新手也沒問題喔。

【達人示範：自己種空心菜】

空心菜第一次收成時，要保留底部5～6片本葉。攝影／金田洋一郎、圖／台灣廣廈提供 將蔬菜店裡販賣的空心菜幼芽前端摘下，插在裝滿水的杯中2個禮拜左右，等長出根後就可以當幼苗栽種。攝影／金田洋一郎、圖／台灣廣廈提供

放置場所：日照充足處

盆器：長型或圓盆皆可

栽培用土：葉菜用混合土

石灰：10ℓ用土約使用10～20g石灰

化成肥料：10ℓ用土約10g～20g化成肥料

● 栽培重點：

避免缺肥，才能陸續採收新芽。

過度密集的莖會影響側芽生長，必須定期採收或適度整枝。

偏好高溫潮濕的環境，不宜乾燥。乾燥時期可以在土面上鋪稻草，並按時澆水。

1. 移植幼苗

想要在盆栽中多種幾株時，建議購買市售的幼苗。側芽會不斷長出來，茂密的葉片甚至會長出盆栽外，因此須保留足夠的間距。屬於熱帶蔬菜，必須等天氣變熱後再栽種。

填入土壤，並預留澆水空間。

保留15～20cm的間距，挖出移植用的凹洞。

將原本種在一起的2株幼苗分開後種下。

● POINT 盡可能不撥落根團的土壤

利用旁邊的土覆蓋後，輕壓土壤表面。

最後大量澆水。

2. 摘芯

空心菜長到20cm左右就要替主枝做摘芯，促進側芽生長。如果不做摘芯， 側芽的生長不佳，收成量就會減少。

3. 追肥

空心菜的莖（梗）只要缺肥就會變硬，想要長期收成，就必須注意發育期間的肥料狀況。摘芯後每個禮拜施一次液態肥料，化成肥料則2週一次。

4. 鋪稻草

空心菜喜好潮濕環境，乾燥會造成發育不良。乾燥時期可以在土面鋪稻草再大量澆水，可培育出茂盛的空心菜。

圖說：

5. 收穫

長到差不多20cm就做第一次採收，直接切下植株前端15cm左右即可。之後就可以開始陸陸續續採收長出的新側芽。只要在採收時保留2～3片葉子，就可以一直收成到秋季左右。採收後不要忘了追肥。

第一次收成時，要保留底部5～6片本葉。

側芽上保留的2～3片樹葉的葉腋處會長出新芽，等新芽稍微長大後就可以採收。

●扦插育苗

將蔬菜店裡販賣的空心菜幼芽前端摘下，插在裝滿水的杯中2個禮拜左右，等長出根後就可以當幼苗栽種。

替喜好潮濕環境的空心菜鋪上稻草，預防乾燥。攝影／金田洋一郎、圖／台灣廣廈提供

【達人示範：自己種櫻桃蘿蔔】

放置場所：日照充足處

盆器：長型或圓盆皆可

栽培用土：根菜用混合土

石灰：10ℓ用土約使用10g石灰

化成肥料：10ℓ用土約10～30g化成肥料

用盆栽種植櫻桃蘿蔔。攝影／金田洋一郎、圖／台灣廣廈提供 櫻桃蘿蔔圓形品種約長到直徑3cm即可拔起。攝影／金田洋一郎、圖／台灣廣廈提供 櫻桃蘿蔔太晚收成會產生裂縫。攝影／金田洋一郎、圖／台灣廣廈提供

● 栽培重點：

播種後30天左右收成。除了盛夏與嚴冬時期外，其餘皆可栽種。

想要收成形狀較好的蘿蔔，就必須注意日照充足、適時疏密，以及避免乾燥。

顏色形狀豐富，有助於點綴陽台。

1 . 播種

屬於根部會膨脹的直根性蔬菜，必須直接播種在盆器中。可以使用撒播法，也可以使用條播法，挖出2條間隔10cm的溝槽，每隔1cm種下一顆種子。用條播法比較好疏密。

在盆器中填入用土，利用細長的長棍壓出深1cm的2條溝槽。

每隔1cm放入一顆種子。

用篩網覆蓋上5～10mm的土壤。

用手輕輕按壓，促使土壤和種子密合。最後充分澆水。

2. 疏密追肥

如果不適時疏密保持間距，種出來的形狀就不會漂亮。此外，乾燥的土壤也會導致根部無法膨脹、形狀不佳。疏密後每7天一次，施液肥代替澆水。

等芽發齊後，保留子葉形狀佳的幼苗，疏密過於密集的部分，並施稀釋500倍的液肥。

長出3～4片本葉後，疏密至間隔4～5cm。疏密時一手輕按住底部，另一手小心拔起不要的幼苗。

● POINT 單手輕按住植株底部

疏密時拔起的蔬菜可以食用，因為葉片上有細毛，建議汆燙食用。

隔7天後，再施撒等量的稀釋液肥。

3. 收穫

不管是春秋播種，差不多都是30天收成，只要根部開始膨大，蘿蔔的頭冒出土面，就可以準備採收。採收時冒出土面的蘿蔔直徑約是2～3cm，趁早採收才可以品嘗到新鮮美味的櫻桃蘿蔔。

● 作者介紹：金田初代，著作有《花的事典》、《820種不同顏色‧季節的花朵事典》、《不可不知道的園藝基礎知識》（以上為西東社出版）、《在庭院中品味四季花朵》、《盆栽花朵＆混植》、《花木＆庭木圖鑑》（以上為主婦之友出版）、《花朵的五花八門》（實業之日本社）、《每日一花圖鑑》、《美味山菜‧野草的分辨＆食用方法》（PHP研究所）等等。

● 攝影：金田洋一郎，拍攝植物30餘年，提供以園藝植物為主的拍攝作品於眾多出版品、印刷品，亦出版多本花朵拍攝方法的相關著作。

【以上文章摘錄自《樂活陽台蔬菜盆栽》、作者：金田初代、譯者：蔡沐晨、攝影：金田洋一郎、圖文提供：台灣廣廈】