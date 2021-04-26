帕金森氏症治療不同步夫活妻亡 醫師建議相信專業

最近國內一名知名藝人被診斷罹患帕金森氏症，震撼藝壇。彰化縣有一對夫婦5年前同時確診罹患帕金森氏症，老先生接受治療和運動，老太太不吃藥，病情變化好像對照組，老先生活動如常，但老太太已在2019年不幸病逝。

員生醫院神經內科主任葉宗勳今天表示，據衛福部統計，台灣超過4萬人是重度帕金森氏症患者，到現在帕金森氏症的發病原因仍不清楚，可能與遺傳、毒物或蛋白質沉積、退化等因素有關，中外有多名名人例如拳王阿里、教宗保祿二世、好萊塢影星米高福克斯和台灣音樂教父李泰祥都是帕金森氏症的患者。

葉宗勳說，彰化縣一對蕭姓夫婦5年前同時出現身體不自主發抖的症狀，確診罹患帕金森氏症，78歲蕭姓老翁聽完醫師說明療程，願意服藥和每天運動，希望控制病情，他的妻子75歲，擔心服藥後「人會變得憨憨」，不敢吃藥，靠飲食和運動控制疾病。

蕭姓老翁多次勸說老伴一齊服藥治病，兒女也勸母親接受藥物治療，蕭婦都不答應，沒想到病情持續惡化，蕭婦四肢僵硬，行動越來越慢，2019年不治。蕭姓老翁今年83歲，藥物控制良好，生活如常，對妻子不聽勸感到唏噓。

葉宗勳表示，帕金森氏症病人的身體會出現不自主發抖、肌力減退、走路向前彎曲等症狀，隨著現代醫學進步、人的壽命延長，約40%的帕金森氏症患者晚期會合併失智症和大腦認知障礙，因此很多人把帕金森氏症與阿茲海默病搞混。

他指出，從病理上觀察，帕金森氏症病人「中腦的黑質神經細胞」快速退化，無法分泌神經傳導物質「多巴胺」，導致無法有效傳達大腦下達的指令；已知引發帕金森氏症的危險因子有年齡、性別、遺傳因素和家族史，頭部外傷、化學物質、毒素、重金屬、有機溶劑、藥品、抽煙也會造成帕金森氏症，最近醫學又發現細菌或病毒感染可能是誘發帕金森氏症的潛在危險因素。

若發現家人有顫抖、僵硬、運動遲緩、姿勢不穩、書寫障礙、溝通障等症狀，講話小聲、含糊、聲調無起伏，可能就是帕金森氏症的前兆，應盡快求醫。家有帕金森氏病人，家屬支持非常重要，共同陪伴活動不但可延緩病情而且減輕照顧的壓力，若家屬有照顧上的困擾，可參考員榮醫療體系和衛服部、彰化縣衛生局合作創辦的「樂智小學堂」與「醫事C據點」，由專業醫療團隊帶領長者活動強化筋骨，進行健康管理，讓家中照顧者得到喘息的時間與空間。