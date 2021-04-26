民團連署爭取長照安排假 勞動部：仍需審慎評估

台北市產業總工會、婦女新知基金會、中華民國家庭照顧者關懷總會等多個民間團體，下午在立法院前召開記者會，大聲喊出「要照顧家人，也要工作」的訴求，要求勞動部盡速提出修法版本，制定有薪且彈性的長期照顧安排假，保障勞工權益。勞動部回應，本案因牽涉範圍廣泛，仍需再作審慎評估，以茲周延。

2019年，北市產業總工會、婦女新知基金會、中華民國家庭照顧者關懷總會三個團體結盟，共同提出長照安排假的訴求，並且匯集104個民間團體連署。民團指出，當時各政黨曾在大選前承諾支持，現在各黨立委就職已超過一年，民團共同呼籲政治承諾不要跳票，並希望勞動部盡速提出修法草案。

台北市產業總工會理事長邱奕淦表示，他自身身處的金融業大多有工會監督或直接簽訂團協來規範，也會看到有銀行行方願意提供優於法令的假來留住重要人才，但是這些都只是個別資方的「善意」，必須要有明確的法令要求全國一致給假，才能夠真正落實到職場中。

在高齡化社會的趨勢之下，未來勞工需要親自照顧家人、或處理臨時突發狀況、陪同家人就醫等情形勢必會越來越多。而從報告統計上的數據來看，勞工不願意請假的理由，主要是擔心失去工作、擔心收入減少，擔心公司拒絕申請。婦女新知基金會祕書長覃玉蓉認為，正是因為如此才必須要透過立法、建立制度以避免雇主的就業歧視及不當對待。

勞動部表示，除請假的部分涉及勞動現場之運作外，財務來源也是需做考量的主要因素。是否訂定長期照顧安排假並由相關基金支應津貼，涉及衛生福利部、勞動部及相關部會業務。勞動部曾邀請學者專家、全國性勞雇團體及相關部會交換意見外，並邀請相關倡議團體、學者專家及地方勞雇團體代表討論。有關訂定長期照顧安排假之可行性，多數代表認為，必須更明確瞭解受僱者對於長期照顧資源之實際需求，以便就申請之資格條件、日數、適用事業單位規模、雇主人力調配及財源等究應如何規劃，進一步評估。