掛頸製品安全嗎？使用除菌產品 當心沒功效還賠了健康

新冠肺炎疫情肆虐全球，為了對抗病毒，許多廠商也開發了五花八門的除菌商品。但這些商品是否具有殺死病毒的效果，或者對人體有沒有害處，都是需要檢討的部分。最近就有日本媒體，指出現在當紅的滅菌商品，其實功效大有疑慮。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，因應日本疫情始終嚴峻，市面上也出現了許多標榜「空間滅菌」的商品。這些商品宣稱能在空氣中擴散藥效，達到殺菌的效果。並且種類多樣，有貼片放置型的，有方便隨身使用的掛頸式，也有噴霧型的等等。然而這些商品是否有宣稱的殺菌作用，卻是一大問號。

日本厚生勞動省的官網，就指出「不推薦在人體容易吸到的場合，使用消毒劑或其他會讓病毒減少的噴霧」、「目前為止，科學上尚未研究出消毒劑有效且安全的使用方式。現今也沒有任何一款通過『藥機法』有效、安全、品質保障認證的『空間噴霧用消毒劑』產品。」

然而即使官方表態否定，至今仍有不少民眾相信廠商的說詞，認為空間除菌有其功效，甚至當作是避免新冠肺炎傳染的手段。報導指出，廠商或許在實驗室中達成了抑制病毒活性的預期效果，但一般室內環境條件與實驗室大相逕庭，實際採用市面上的相關商品測試之後，就能確認在一般狀態下，抑制病毒活性效果是無法發揮的。

報導說明，一般的藥物功效，需要經過嚴謹的臨床實驗證實。比如說在實驗前必須先做登記，讓第三方機關檢驗實驗內容，避免產生不正當的行為等等。但是，空間滅菌產品的相關業者，卻只參照了小規模的實驗，並未進行這個流程。而由過往較具可信度的研究來看，都表明空氣殺菌這部分還有待多加研究，不到能讓人信服的程度。

而且，若是真的濃度夠高，能在空氣中達成殺菌效果的藥物存在，那同樣的藥品對人體可能也有害。報導認為，連噴酒精都會隨著個人狀況不同，讓皮膚出現不適症狀了，會吸入人體的空氣除菌藥品更是疏忽不得。事實上目前也已經出現使用空氣除菌劑，結果產生咳嗽、呼吸不順、心悸等症狀的患者，特別掛頸類型製品引發的案例特別多。消費者最好等到醫學進一步證實，再考慮是否要使用這類商品。