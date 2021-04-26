快訊

日月潭降甘霖！ 午後熱對流雨持續1個多小時 民眾嗨翻

台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掛頸製品安全嗎？使用除菌產品 當心沒功效還賠了健康

聯合新聞網 / 綜合報導
日本近來許多廠商推出滅菌商品，然而這些產品藥效不僅尚未得到醫學證實，還可能對人體有害。圖擷取自日本樂天購物
日本近來許多廠商推出滅菌商品，然而這些產品藥效不僅尚未得到醫學證實，還可能對人體有害。圖擷取自日本樂天購物

新冠肺炎疫情肆虐全球，為了對抗病毒，許多廠商也開發了五花八門的除菌商品。但這些商品是否具有殺死病毒的效果，或者對人體有沒有害處，都是需要檢討的部分。最近就有日本媒體，指出現在當紅的滅菌商品，其實功效大有疑慮。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，因應日本疫情始終嚴峻，市面上也出現了許多標榜「空間滅菌」的商品。這些商品宣稱能在空氣中擴散藥效，達到殺菌的效果。並且種類多樣，有貼片放置型的，有方便隨身使用的掛頸式，也有噴霧型的等等。然而這些商品是否有宣稱的殺菌作用，卻是一大問號。

日本厚生勞動省的官網，就指出「不推薦在人體容易吸到的場合，使用消毒劑或其他會讓病毒減少的噴霧」、「目前為止，科學上尚未研究出消毒劑有效且安全的使用方式。現今也沒有任何一款通過『藥機法』有效、安全、品質保障認證的『空間噴霧用消毒劑』產品。」

然而即使官方表態否定，至今仍有不少民眾相信廠商的說詞，認為空間除菌有其功效，甚至當作是避免新冠肺炎傳染的手段。報導指出，廠商或許在實驗室中達成了抑制病毒活性的預期效果，但一般室內環境條件與實驗室大相逕庭，實際採用市面上的相關商品測試之後，就能確認在一般狀態下，抑制病毒活性效果是無法發揮的。

報導說明，一般的藥物功效，需要經過嚴謹的臨床實驗證實。比如說在實驗前必須先做登記，讓第三方機關檢驗實驗內容，避免產生不正當的行為等等。但是，空間滅菌產品的相關業者，卻只參照了小規模的實驗，並未進行這個流程。而由過往較具可信度的研究來看，都表明空氣殺菌這部分還有待多加研究，不到能讓人信服的程度。

而且，若是真的濃度夠高，能在空氣中達成殺菌效果的藥物存在，那同樣的藥品對人體可能也有害。報導認為，連噴酒精都會隨著個人狀況不同，讓皮膚出現不適症狀了，會吸入人體的空氣除菌藥品更是疏忽不得。事實上目前也已經出現使用空氣除菌劑，結果產生咳嗽、呼吸不順、心悸等症狀的患者，特別掛頸類型製品引發的案例特別多。消費者最好等到醫學進一步證實，再考慮是否要使用這類商品。

日本 新冠肺炎

延伸閱讀

【Q&A看這】你會想打嗎？新冠肺炎自費疫苗開放接種 收費最便宜是它

房仲手繪創意廣告勸「男生別健身」 原因讓網笑翻：好有才

「為運動買健身環」值得嗎？過來人曝關鍵點：這樣設定才有用

妙齡女患罕病「大小胸」 拒絕健保手術自認不須修正

相關新聞

廚師不戴罩被要求限期改善 RAW回應了

由國際名廚江振誠所領軍的米其林二星餐廳RAW，遭民眾投訴廚師在料理過程中未戴口罩，日前由台北市衛生局前往稽查，要求餐廳限...

彭啟明：五月中前一周一鋒面 但勢力不強

昨天鋒面通過，西半部有些雨勢，天氣風險公司總經理彭啟明表示，周三下半天開始，有一道滯留鋒面接近，周四影響台灣，這波結構略...

照大腸鏡前飲食怎麼吃？ 更能揪出癌變息肉

國民健康署提供50〜74歲的民眾，每2年免費做一次糞便潛血檢查，此檢查對於大腸癌的敏感度可達近80％，也就是說，若有10位確診大腸直腸癌的患者，其中有8成的人會發現糞便潛血檢驗呈陽性。

氣炸鍋可把油炸物變健康？使用前該知道的事

氣炸鍋操作模式簡易，廠商主打只要放入食材，幾秒鐘就能品嚐到少油又健康的酥炸口感，成功擄獲家庭主婦的心，似乎「只要有氣炸鍋，人人都可以是廚神」。氣炸鍋相關討論在各大論壇瘋狂洗版，許多YouTuber也搭上熱潮連發開箱影片，但氣炸鍋真的這麼好嗎？在添購前，有些事情你應該知道。

東半部南部有局部短暫雨 但發生大雨機率降低

中央氣象局表示，今日滯留鋒起自福建，向西延伸至廣西；今日台灣東半部及南部地區有局部短暫雨，但由於降雨趨於緩和，發生大雨的...

標線型人行道亂象 美意淪爭議

許多縣市廣設「標線型人行道」，但形式不一，有採綠鋪面、白標線加人行圖示，也有僅在柏油上畫白標線；六都中，除了台中市採用綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。