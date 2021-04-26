超商開賣18元茶葉蛋「有人接受嗎」 網：比小時候貴三倍

台灣便利商店林立，販賣的商品也十分多元，其中茶葉蛋更是經典不敗商品，許多民眾嘴饞時都習慣買一顆來吃。然而，日前有網友發文抱怨現在茶葉蛋價格一顆漲到18元，讓她無法接受，貼文引起網友熱議。

女網友在PTT WomenTalk發文「茶葉蛋1顆價錢要18元⋯大家會買嗎？」，她在文中說明看到新聞報導，超商部分門市販售的所長茶葉蛋因為使用較好的茶葉，成本較高，售價也調整至一顆18元，「雖然感覺18元好像不是吃不起，可是真的是感覺貴很多⋯」。她也納悶其他網友是否願意購買，「聽了超商提高單價的解釋，大家接受嗎？會願意用較高的價錢去買一顆茶葉蛋嗎？」

貼文引出一票網友紛紛喊貴，「財富自由可以考慮」、「我很窮買不起」、「總是會有盤子願意花錢」、「18元我幹嘛不買肉包來吃」、「蝦皮才賣1元」、「真的假的？1顆18？這是我小時候的3倍價⋯」、「美廉社兩顆才15」、「會嘗鮮吃一次，但不會一直吃」、「吃了尊爵不凡，買了先拍照，在FB打卡」。

至於「貴版」茶葉蛋是否美味加倍，網友持正反意見，「我上禮拜坐高鐵前特別各買了一顆18元的跟一顆普通10元的來比較，我完全分不出來有什麼不同」、「所長茶葉蛋昨天逼不得已買來吃，不好吃」、「所長茶葉蛋好吃，18元我願意買」、「那個正常10元茶葉蛋還有在賣，18元只是所長茶葉蛋，我自己覺得吃起來差不多」、「所長茶葉蛋很好吃欸」。