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廚師不戴罩被要求限期改善 RAW回應了
由國際名廚江振誠所領軍的米其林二星餐廳RAW，遭民眾投訴廚師在料理過程中未戴口罩，日前由台北市衛生局前往稽查，要求餐廳限期改善。台北市衛生局近日內將進行複查，若有違規將正式開罰。
針對這起投訴事件，RAW在官方臉書發布的聲明稿如下：「餐廳一直以來都是以業界更高的標準自我要求，包括首先實施顧客旅遊史及健康聲明書，為了確保品質，任何餐廳廚師都必須在過程中調味及配戴口罩，要如何同時滿足也會是我們的挑戰。」
「但確保餐點品質及調味的標準與前後場的全程配戴口罩，一直都是我們嚴格要求的準則。」
「同時也包括公司要求所有員工每天上下班前，確實測量體溫的紀錄及隨時手部消毒，我們也深信防疫絕對不能有破口。」
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