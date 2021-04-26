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廚師不戴罩被要求限期改善 RAW回應了

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
由國際名廚江振誠領軍的RAW，於2018獲得米其林一星、2019、2020連續獲得米其林二星肯定。圖／RAW提供
由國際名廚江振誠領軍的RAW，於2018獲得米其林一星、2019、2020連續獲得米其林二星肯定。圖／RAW提供

由國際名廚江振誠所領軍的米其林二星餐廳RAW，遭民眾投訴廚師在料理過程中未戴口罩，日前由台北市衛生局前往稽查，要求餐廳限期改善。台北市衛生局近日內將進行複查，若有違規將正式開罰。

針對這起投訴事件，RAW在官方臉書發布的聲明稿如下：「餐廳一直以來都是以業界更高的標準自我要求，包括首先實施顧客旅遊史及健康聲明書，為了確保品質，任何餐廳廚師都必須在過程中調味及配戴口罩，要如何同時滿足也會是我們的挑戰。」

「但確保餐點品質及調味的標準與前後場的全程配戴口罩，一直都是我們嚴格要求的準則。」

「同時也包括公司要求所有員工每天上下班前，確實測量體溫的紀錄及隨時手部消毒，我們也深信防疫絕對不能有破口。」

RAW在官方臉書發出正式聲明。 圖／摘自RAW官方臉書。
RAW在官方臉書發出正式聲明。 圖／摘自RAW官方臉書。

衛生局 口罩 北市

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