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30萬護理人員僅18萬執業 國衛院提建言解決人力荒

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國衛院論壇召集人吳成文。記者楊雅棠／攝影
國衛院論壇召集人吳成文。記者楊雅棠／攝影

護理師是醫療體系中不可或缺的重要角色，但全世界卻面臨護理人力荒，全球護理人力短缺近600萬人；台灣也同樣面臨這個問題。台灣護理學會理事長陳靜敏表示，台灣每年有30幾萬人拿到護理執照，但投入執業的僅有18萬人，因此護理師護士公會全聯會、台灣護理學會和國衛院合作，提出四大方向的前瞻規畫，解決護理人力荒。

國衛院論壇召集人吳成文表示，護理人員不能只是醫師的幫手，應讓專業護理人員有更多發揮空間。因此參考美國國家醫學研究院，成立國家級的醫藥衛生智庫，針對健康資訊與衛生政策提出建言。

護理師護士公會全聯會監事長盧美秀表示，根據全聯會和護理學會合作，針對民眾和護理人員所做的「護理職業形象與地位」調查，發現「護理人員對社會是否有貢獻」、「護理人員是否值得信賴」，以及「護理人員的工作對病人治療是否重要」等問題上，民眾的滿意度皆達九成以上，而護理人員自覺的分數更高。

但在「台灣社會是否尊重護理人員專業」上，有六成多的民眾認為尊重，但卻只有35％的護理人員認為被尊重；在「台灣護理師遇到病患提出不合理要求的情況是否嚴重」的問題上，只有33％民眾認為嚴重，卻有89％的護理人員認為嚴重，呈現相當大的落差。

而在「台灣護理人員待遇好」的問題上，不論民眾或護理人員都僅有兩成覺得「待遇好」。盧美秀表示，顯見護理人員留不住，與待遇不好、工作負荷重、壓力大、風險高等因素有關。

陳靜敏表示，希望從四大方向規畫改善護理人力的問題，包括建構健康促進、疾病照護、急性後期照護、長期照顧所需之本土護理人力發展最適政策架構指引，提升全國護理人員留任與執業率；二是應用台灣科技資訊優勢，改善護理人力效率；三是研析護理人力進階制度及業務範疇；四為提升護理人力有效應用及護理專業發展。

並從輸入端和產出端整理出對應的目標、細部策略與指標，從護理人才培育的護理教育、護理專業能力提升的專業認證、進階護理，以至從初級照護（primary healthcare）、次級急性照護（secondary healthcare）、至三級照護（tertiary healthcare）的執業場域人力需求等方面提出建言，其中包括改善護理學制複雜現況、建立護理專業認證中心、建立住院共聘照護制度等。

護理師護士公會全聯會、台灣護理學會和國衛院一起合作，針對解決護理人力荒，提出四大方向的前瞻規劃。記者楊雅棠／攝影
護理師護士公會全聯會、台灣護理學會和國衛院一起合作，針對解決護理人力荒，提出四大方向的前瞻規劃。記者楊雅棠／攝影

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