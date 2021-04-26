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政府出手+資產活化 交長：雙管齊下再談台鐵調漲票價

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
交通部長王國材（中）今早在基隆表示，台鐵票價雖然不是很合理，但應等減輕財務負擔後再來思考如何調整。記者邱瑞杰／攝影
交通部長王國材（中）今早在基隆表示，台鐵票價雖然不是很合理，但應等減輕財務負擔後再來思考如何調整。記者邱瑞杰／攝影

交通部長王國材今早在基隆表示，台鐵目前的票價雖然不是很合理，但調漲問題以後再來談。目前先由政府出手補貼，減緩台鐵財政惡化速度，再由台鐵透過資產開發增加益，減輕財務負擔後再來思考下一步。

立法院交通交通委員會上午到和平島考察，王國材出席時，回應媒體詢問台鐵改革議題。

王國材表示，過去台鐵1年平均虧損約30億，負債累計達4000億。交通部現在有兩個作法，首先退撫金部分每年補助48億，讓過去累計未付的676億逐年降低，到某一年就會變成0。另外是政策性小站營運1年補助約11億，減低台鐵每年虧損金額。

王國材說，政府預算每年有不同的重點，沒辦法一次拿那麼多的錢打消台鐵的負債，但每一年拿一點來減少台鐵財政惡化，已經開始在做了。

台鐵除了靠政府每年補助，本身也要努力。台鐵過去對資產開發做得沒有非常完整，未來會透過鐵路法修法，讓資產運用不受國有財產法、文化資產保存法規範或限制，促使台鐵資產開發活化，增加收入。

王國材說，台鐵改革目前先要讓台鐵的財務不要再有虧損，至於帳上所掛的銀行借款1400多億，交通部日後也會討論，比如等到某個轉型階段，再決定要不要處理帳上的借款。

台鐵調漲票價方面，王國材認為應該做好安全要求，再談票價。目前票價雖然不是很合理，但可先看政府出手，加上台鐵資產收入狀況，再來談如何調整票價。

立法院交通交通委員會上午到和平島考察，交通部長王國材（左二）出席時，回應媒體詢問台鐵改革議題。記者邱瑞杰／攝影
立法院交通交通委員會上午到和平島考察，交通部長王國材（左二）出席時，回應媒體詢問台鐵改革議題。記者邱瑞杰／攝影

台鐵 王國材 票價

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