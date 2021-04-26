快訊

全球「搶救印度」大作戰？每日35萬染疫的斷氣浩劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

米其林餐廳RAW爆「廚師都沒戴口罩」還有病媒出沒3缺失

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
衛生局稽查發現RAW餐廳人員未戴口罩與帽子。圖／北市衛生局提供
衛生局稽查發現RAW餐廳人員未戴口罩與帽子。圖／北市衛生局提供

名廚江振誠創立的米其林二星餐廳RAW，相當受到饕客喜愛，甚至被譽為「全台最難訂餐廳」，未料卻遭到投訴，新冠肺炎疫情仍未歇情況下，餐廳卻沒做好基本防疫措施，不少廚師都沒戴口罩，儘管業者解釋是為了試味道才拿下，但北市衛生局表示，上周四已前往稽查，確實發現有人員未戴口罩等4項缺失，即刻要求限期改善，否則可開罰6萬以上、2億以下罰鍰。

衛生局指出，前往稽查時發現，該餐廳有廚師處理即時，也就是不需加熱的食物時沒戴口罩及帽子、病媒出沒、器具交互汙染、物品的擺放未與食材分開。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說明，餐廳若只是清洗食材，後續還有加熱過程，不戴口罩就還好，但RAW的廚師是在處理即時可吃的食材時，都沒戴口罩；不論疫情是否穩定，都應戴口罩做好防疫措施，。

陳怡婷表示，上述提到的缺失均已違反食安法第8條「食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則」，除稽查當下已作輔導，也限期於4月25日前改善完畢，衛生局近日內將再去複查，若複查未通過，可依食安法開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。

餐廳有病媒出沒。圖／北市衛生局提供
餐廳有病媒出沒。圖／北市衛生局提供
餐廳庫房物品未與食材分開。圖／北市衛生局提供
餐廳庫房物品未與食材分開。圖／北市衛生局提供

衛生局 口罩 疫情

延伸閱讀

米其林餐廳RAW食安3缺失 衛生局限期改善

新冠肺炎社區防疫最後一招接種疫苗 小鎮醫師帶頭接種

奧斯卡／紅毯為防疫改版 首度在82歲老車站頒獎

機組員檢疫加嚴 力堵破口

相關新聞

廚師不戴罩被要求限期改善 RAW回應了

由國際名廚江振誠所領軍的米其林二星餐廳RAW，遭民眾投訴廚師在料理過程中未戴口罩，日前由台北市衛生局前往稽查，要求餐廳限...

彭啟明：五月中前一周一鋒面 但勢力不強

昨天鋒面通過，西半部有些雨勢，天氣風險公司總經理彭啟明表示，周三下半天開始，有一道滯留鋒面接近，周四影響台灣，這波結構略...

照大腸鏡前飲食怎麼吃？ 更能揪出癌變息肉

國民健康署提供50〜74歲的民眾，每2年免費做一次糞便潛血檢查，此檢查對於大腸癌的敏感度可達近80％，也就是說，若有10位確診大腸直腸癌的患者，其中有8成的人會發現糞便潛血檢驗呈陽性。

氣炸鍋可把油炸物變健康？使用前該知道的事

氣炸鍋操作模式簡易，廠商主打只要放入食材，幾秒鐘就能品嚐到少油又健康的酥炸口感，成功擄獲家庭主婦的心，似乎「只要有氣炸鍋，人人都可以是廚神」。氣炸鍋相關討論在各大論壇瘋狂洗版，許多YouTuber也搭上熱潮連發開箱影片，但氣炸鍋真的這麼好嗎？在添購前，有些事情你應該知道。

東半部南部有局部短暫雨 但發生大雨機率降低

中央氣象局表示，今日滯留鋒起自福建，向西延伸至廣西；今日台灣東半部及南部地區有局部短暫雨，但由於降雨趨於緩和，發生大雨的...

標線型人行道亂象 美意淪爭議

許多縣市廣設「標線型人行道」，但形式不一，有採綠鋪面、白標線加人行圖示，也有僅在柏油上畫白標線；六都中，除了台中市採用綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。