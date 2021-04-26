米其林餐廳RAW爆「廚師都沒戴口罩」還有病媒出沒3缺失

名廚江振誠創立的米其林二星餐廳RAW，相當受到饕客喜愛，甚至被譽為「全台最難訂餐廳」，未料卻遭到投訴，新冠肺炎疫情仍未歇情況下，餐廳卻沒做好基本防疫措施，不少廚師都沒戴口罩，儘管業者解釋是為了試味道才拿下，但北市衛生局表示，上周四已前往稽查，確實發現有人員未戴口罩等4項缺失，即刻要求限期改善，否則可開罰6萬以上、2億以下罰鍰。

衛生局指出，前往稽查時發現，該餐廳有廚師處理即時，也就是不需加熱的食物時沒戴口罩及帽子、病媒出沒、器具交互汙染、物品的擺放未與食材分開。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說明，餐廳若只是清洗食材，後續還有加熱過程，不戴口罩就還好，但RAW的廚師是在處理即時可吃的食材時，都沒戴口罩；不論疫情是否穩定，都應戴口罩做好防疫措施，。