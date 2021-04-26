民眾盼開放天竺鼠上高鐵台鐵？ 交通部要兩單位檢討規定

民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台提議「開放天竺鼠可以被帶上台鐵與高鐵」，交通部已責請台鐵局、台灣高鐵公司檢討旅客攜帶寵物乘車規定。

根據鐵路運送規則第23條第1項規定：「旅客不得將危險物品、靈柩、屍體、未經鐵路機構許可之動物及對旅客、鐵路有危害或騷擾之虞的物品攜入車內。但警犬、導盲犬及專業訓練人員於執行訓練時所帶同之導盲幼犬，不在此限。」，同規則第73條第1項規定：「鐵路機構應依本規則規定訂定旅客、包裹及貨物運送契約，報請交通部備查後公告實施；變更時亦同。」

交通部路政司表示，查現行台鐵、高鐵旅客運送契約，已有旅客攜帶寵物乘車相關規定，民眾建議開放天竺鼠乘車事宜，交通部已責請台鐵局及鐵道局督導台灣高鐵公司綜合考量車廂空間、安全與公共衛生、其他旅客權益等併為檢討研議，若有涉及各該旅客運送契約修正，再依鐵路運送規則第73條規定報請交通部備查後公告實施。

根據台鐵規範，旅客攜帶貓、狗、兔、魚蝦、小型寵物鳥類等寵物裝入長55公分、寬45公分、高38公分以下的寵物箱、袋內，且包裝完固、無糞便漏出之虞，放置於座位下得攜帶乘車。寵物推車經收納摺疊符合上開尺寸者，始可攜帶乘車。但前款寵物不包括鳥類(小型寵物鳥類除外)、蛇類猛獸及有危害旅客或影響公共衛生的物種等。

至於政府部門值勤犬及訓練犬、導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬或導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬專業訓練人員於執行訓練時帶同幼犬，及其他依法令規定得攜帶者。

而高鐵，原則上是不行，若有攜帶犬、貓、龜、兔、魚蝦類，或高鐵同意的其他不妨害公共安全、公共衛生與公共安寧，無異味之動物，且完固包裝於長、寬、高尺寸小於 55 公分、45公分、38公分內容器內，無糞便、液體漏出之虞者。

乘客乘坐高鐵期間旅客除不得將動物放出容器外，裝有動物的容器不得放置於座椅、餐桌、座位上方行李架或車廂內行李置放區，並需置放於本身座位前方自行照料，且每 1 位購票旅客僅限免費攜帶裝有動物的容器 1 件。旅客如欲攜帶2件寵物容器乘車時，得以占用座位方式加購相鄰座位一張全票，同時，該容器需置放於加購座位之座椅前方。每位購票旅客至多攜帶2件寵物容器乘車。