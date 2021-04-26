影／車諾比核災35周年 環團籲不同意核四重啟
今天是車諾比核災事件35周年，台灣環保聯盟會長會長劉志堅、創會會長施信民邀集時代力量立委陳椒華舉行記者會，針對8月28日重啟核四公投，呼籲大家能夠站出來，投下不同意票，用人民的力量終結核四，告別核電，遠離核災。
陳椒華表示，當然不希望台灣發生核災，所以核能安全非常重要，如今8月28日有核四重啟公投，所以反核還要繼續努力，個人在立法院也會繼續針對核廢料、廢水的處理等議題質詢。
台灣環保聯盟副會長施信民指出，從車諾比核災看台灣，台灣地小人稠，地震颱風頻仍，萬一發生重大災變，很難疏散，就算疏散也很難有足夠的腹地、設施、人員來安置災民。根據美國華爾街日報報導，以核電廠周遭的人口數目來看，台灣是第二跟第三危險國家；以地震的威脅來看，英國的自然雜誌也指出，全世界有14個核電廠受到地震威脅，其中台灣4個核電廠都名列其中，所以跟全世界31個核能發電國家比較，台灣是處於極高風險的國家。針對這樣的情況，他過去一直反對台灣繼續發展核電，尤其是核四的興建，經過30幾年的努力，也於2014年促使政府宣布核四封存，如今又有重啟核四公投的提案，雖然也是台灣部分人民所提出，但也讓邁向非核家園出現變數。他說，這也是讓人民能針對核四的存續做最終決定的機會，希望8月28日大家能夠站出來，投下不同意票，用人民的力量終結核四，告別核電，遠離核災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言