影／車諾比核災35周年 環團籲不同意核四重啟

今天是車諾比核災事件35周年，台灣環保聯盟會長會長劉志堅、創會會長施信民邀集時代力量立委陳椒華舉行記者會，針對8月28日重啟核四公投，呼籲大家能夠站出來，投下不同意票，用人民的力量終結核四，告別核電，遠離核災。

陳椒華表示，當然不希望台灣發生核災，所以核能安全非常重要，如今8月28日有核四重啟公投，所以反核還要繼續努力，個人在立法院也會繼續針對核廢料、廢水的處理等議題質詢。