台北愛樂少年音樂家 詮釋張愛玲「紅玫瑰與白玫瑰」

台北愛樂少年弦樂團將於5月2日在台北中山堂舉行年度音樂會，以「琴聲繪影」為主題演出國內當代作曲家櫻井弘二、謝宗翰及游家輔三部充滿情境與故事的音樂作品，同場也特邀擊樂家黃堃儼及擊樂新秀何欣蓉連袂演出，帶來法國作曲家艾曼紐．塞瓊奈普的作品。

2016年成立的台北愛樂少年弦樂團，由國內8至14歲的少年組成，在指揮黃思瑋帶領下，嘗試多樣的演出形式，希望讓團員透過音樂體驗人生。

黃思瑋表示，此次音樂會曲目以當代音樂為主，結合燈光設計的視覺效果，營造畫面感十足的音樂旋律，帶給觀眾們聽覺與視覺上的雙重饗宴。

音樂會以「琴聲繪影」的概念，精選三部取材自近代文學、影視的音樂創作，包含在台日籍作曲家櫻井弘二來自白玫瑰與紅玫瑰的敘情曲「不散」、謝宗翰「柿子色的街燈」動畫組曲，以及游家輔結合知名電影配樂新編的「風華再現」，帶領觀眾重溫經典。

「不散」是櫻井弘二以張愛玲短篇小說「紅玫瑰與白玫瑰」為構思譜寫而成；謝宗翰「柿子色的街燈」動畫組曲改編自客家電視台首部自製動畫，其故事取材自客家文學小說陳素宜作品；游家輔「風華再現」將「魯冰花」、「新不了情」、「永遠不回頭」、「小幸運」等膾炙人口的經典電影配樂結合，串成一部回憶滿溢的弦樂作品。

●2021台北愛樂少年弦樂年度音樂會「琴聲繪影」，5月2日下午兩點半在台北中山堂演出，台北愛樂：www.tpf.org.tw