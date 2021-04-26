快訊

評／中共六年內武力犯台？美印太司令警告的意義

奧斯卡／完整得獎名單出爐 「游牧人生」 奪三大獎成大贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北愛樂少年音樂家 詮釋張愛玲「紅玫瑰與白玫瑰」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北愛樂少年弦樂團。圖／台北愛樂提供
台北愛樂少年弦樂團。圖／台北愛樂提供

台北愛樂少年弦樂團將於5月2日在台北中山堂舉行年度音樂會，以「琴聲繪影」為主題演出國內當代作曲家櫻井弘二、謝宗翰及游家輔三部充滿情境與故事的音樂作品，同場也特邀擊樂家黃堃儼及擊樂新秀何欣蓉連袂演出，帶來法國作曲家艾曼紐．塞瓊奈普的作品。

2016年成立的台北愛樂少年弦樂團，由國內8至14歲的少年組成，在指揮黃思瑋帶領下，嘗試多樣的演出形式，希望讓團員透過音樂體驗人生。

黃思瑋表示，此次音樂會曲目以當代音樂為主，結合燈光設計的視覺效果，營造畫面感十足的音樂旋律，帶給觀眾們聽覺與視覺上的雙重饗宴。

音樂會以「琴聲繪影」的概念，精選三部取材自近代文學、影視的音樂創作，包含在台日籍作曲家櫻井弘二來自白玫瑰與紅玫瑰的敘情曲「不散」、謝宗翰「柿子色的街燈」動畫組曲，以及游家輔結合知名電影配樂新編的「風華再現」，帶領觀眾重溫經典。

「不散」是櫻井弘二以張愛玲短篇小說「紅玫瑰與白玫瑰」為構思譜寫而成；謝宗翰「柿子色的街燈」動畫組曲改編自客家電視台首部自製動畫，其故事取材自客家文學小說陳素宜作品；游家輔「風華再現」將「魯冰花」、「新不了情」、「永遠不回頭」、「小幸運」等膾炙人口的經典電影配樂結合，串成一部回憶滿溢的弦樂作品。

●2021台北愛樂少年弦樂年度音樂會「琴聲繪影」，5月2日下午兩點半在台北中山堂演出，台北愛樂：www.tpf.org.tw

音樂會 動畫 樂團

延伸閱讀

茭白筍田的晨曦 南投忠孝國小音樂會親師生共演

日本古典樂發展中的猶太力量

台中這場音樂會愛心滿滿！ 民間募捐救護車、善款462萬元

履行3年前約定 國中音樂班校友再度同台演出

相關新聞

彭啟明：五月中前一周一鋒面 但勢力不強

昨天鋒面通過，西半部有些雨勢，天氣風險公司總經理彭啟明表示，周三下半天開始，有一道滯留鋒面接近，周四影響台灣，這波結構略...

照大腸鏡前飲食怎麼吃？ 更能揪出癌變息肉

國民健康署提供50〜74歲的民眾，每2年免費做一次糞便潛血檢查，此檢查對於大腸癌的敏感度可達近80％，也就是說，若有10位確診大腸直腸癌的患者，其中有8成的人會發現糞便潛血檢驗呈陽性。

氣炸鍋可把油炸物變健康？使用前該知道的事

氣炸鍋操作模式簡易，廠商主打只要放入食材，幾秒鐘就能品嚐到少油又健康的酥炸口感，成功擄獲家庭主婦的心，似乎「只要有氣炸鍋，人人都可以是廚神」。氣炸鍋相關討論在各大論壇瘋狂洗版，許多YouTuber也搭上熱潮連發開箱影片，但氣炸鍋真的這麼好嗎？在添購前，有些事情你應該知道。

東半部南部有局部短暫雨 但發生大雨機率降低

中央氣象局表示，今日滯留鋒起自福建，向西延伸至廣西；今日台灣東半部及南部地區有局部短暫雨，但由於降雨趨於緩和，發生大雨的...

標線型人行道亂象 美意淪爭議

許多縣市廣設「標線型人行道」，但形式不一，有採綠鋪面、白標線加人行圖示，也有僅在柏油上畫白標線；六都中，除了台中市採用綠...

人行道畫設／白線？綠底？防撞桿？ 專家籲統一

針對現行標線型人行道畫設規範，專家、學者多認為，有必要盡快統一畫設形式以利辨識，也避免用路人搞混。但究竟要採綠底或柏油底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。