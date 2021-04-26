吳慷仁 維持Shape和微飢處理有絕招！

演技可鹽可甜、身型也經常為戲改變，金鐘影帝吳慷仁到底是怎麼做到的？為了一探究竟，關韶文（關關）特別突襲吳慷仁廣告片拍攝現場，發現在電影《我沒有談的那場戀愛》之後原來還有個「我沒有說的那個祕密」另人激羨的俊美體態Shape & Style背後有祕密武器---桂格燕麥飲，兩人開心分享、熱情交杯，開心的氣氛不言可喻。

身型與演技一樣百變的吳慷仁，三度成為品牌代言。 圖／桂格燕麥飲 提供

在備受注目的新片當中，吳慷仁在電影中詮釋廣告導演「南人」南之仰，為角色大大增加「份量」！電影大受好評之際，大家也發現在電影殺青後不久，吳慷仁早就恢復俊俏的Shape，身型線條流暢，幾乎沒有可議之處的迷人Style令人大感好奇怎麼做到的？

吳慷仁在拍攝燕麥飲廣告中大秀好身型，帥氣體態正式回歸，看到這體態、這線條，關韶文直言咄咄相逼，原來吳慷仁沒有說的那個祕密就是專注運動、控制飲食，特別是感到有點小餓的時候隨時補充桂格燕麥飲。連續三年代言桂格燕麥飲的吳慷仁，依舊在新的TVC亮相。工作忙碌的他重視健康與效率，生活裡早就少不了桂格燕麥飲。

橘色瓶身「喝的燕麥」和綠色瓶身「顆粒燕麥」，是忙碌都會人士餐食絕佳選擇。 圖／桂格燕麥飲 提供

吳慷仁在忙碌的演藝工作中，得為角色需要改變身型，，吳慷仁特別喜歡橘色瓶身口感滑順「喝的燕麥」有國家健康食品雙效認證，可以有效降低膽固醇與不易形成體脂肪，就是吳慷仁愛不釋「口」的主要原因，更是高效率做好日常保健的撇步。

桂格喝的燕麥有原味、顆粒、堅果、豆漿四種口味，吳慷仁特別喜歡橘色瓶身口感滑順「喝的燕麥」，榮獲國家健康食品「調節血脂功能認證」及「不易形成體脂肪功能認證」雙效認證，不易形成體脂肪，又可幫助降低膽固醇。每一瓶290ml只有126.5大卡輕鬆補充能量、讓身體負擔少一點，吳慷仁向關關大力推薦，桂格燕麥飲喝出你的Shape & Style，好喝的健康飲竟然喝成交杯。

「喝的燕麥」有國家健康食品雙效認證，有效降低膽固醇與不易形成體脂肪。 圖／桂格燕麥飲 提供

工作時最怕腦袋空空、肚子也空空的兩頭空，吳慷仁習慣用綠色瓶身的顆粒燕麥輕鬆補充飽足感。咬咬有口感、喝了有飽足感，可以同時享受微甜燕麥風味與燕麥粒的香醇口感，能應變工作的突發狀況，讓你自信又有型，絕對是都會區上班族「『微飢』處理」的好幫手。吳慷仁用「咕哩咕哩」、「噗哩噗滋」來形容顆粒燕麥，逗得關關哈哈大笑！

桂格原味「喝的燕麥」榮獲健康食品認證雙效認證：(一)調節血脂功能：經動物實驗證實1.有助於降低血中三酸甘油酯2.有助於降低血中總膽固醇3.有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇

(二)不易形成體脂肪功能：經動物實驗結果證實，有助於減少體脂肪之形成。