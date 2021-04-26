彭啟明：五月中前一周一鋒面 但勢力不強

昨天鋒面通過，西半部有些雨勢，天氣風險公司總經理彭啟明表示，周三下半天開始，有一道滯留鋒面接近，周四影響台灣，這波結構略好，將有一些雨勢。至於未來趨勢，他說，預期五月中之前，可能一周有一波鋒面，但勢力都不算強，不算典型的梅雨鋒面。

彭啟明表示，昨天鋒面通過，總算在台灣西半部各地都有些雨勢，例如最缺水的苗栗及台中，最多將近20毫米，台南最多，在東山區超過50毫米，屏東的瑪家50毫米，東半部則是水氣多，持續有雨勢發生。雖然這是杯水車薪，以苗栗的鯉魚潭水庫來看，還是日不敷出，但總算可以潤濕土地，至少給農作物一點喘息的機會。

彭啟明說，今明兩天仍是東北風，雨量方面，東半部水氣略多偶陣雨，中南部山區仍有局部午後雷陣雨機會。早晚各地稍涼一點，但白天回溫幅度不高，算是很舒服的天氣，北部20至26度，中南部20至28度，東半部20至25度。

彭啟明說，周三下半天開始，另一道滯留鋒面接近，周四鋒面影響台灣，這波結構略好一些，預期也有雨勢，不過預測上持續在調整，目前最新預測中部以北是主要降雨熱區，但可能會有些調整變化。這波移動速度很快，周五開始將顯著轉晴回溫，預期會有幾天晴朗穩定的天氣。

彭啟明說，下周仍有鋒面接近，近期到五月中之前，可能一周有一波鋒面，但這幾波的鋒面勢力都不算強，也還不算是典型的梅雨鋒面，但西南季風的確有逐步發展趨勢。他提醒仍要大力節約用水。