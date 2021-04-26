標線型人行道設置如不當淪雙輸 專家：修法規範並統一

針對現行標線型人行道畫設的規範，專家、學者多認為，盡快統一畫設的形式有其必要性，避免用路人搞混且利於辨識，在執法上也不易起爭執。但如何統一則有不同看法，有人主張以一般標線人行道取代綠底，將減少的成本加設回復型防撞桿，以防範車輛占用並保護行人安全；也有人建議統一為綠底顏色，標示醒目及辨識度高。

消基會交通組召集人李克聰表示，標線型人行道的的形式要盡量統一，要有固定形式，不然用路人搞不清楚，執法也有模糊空間。他認為，綠底辨識度雖比較清楚，但很花錢，如果維護保養不確實，很容易脫漆不平，反而會受到行人詬病。

李克聰說，如果一般白線標示夠清楚，就可把錢省下來，用在一些容易被侵入的地方避免占用，採用回復型防撞桿如違停等進行區隔，一來防止被占用，也讓行人獲得保障。

他指出，各地道路、巷道環境條件不同，還必須因地制宜，才不會車子和行人爭道。有些地方真的太窄，如果做了被占用沒有常態性的執法，行人覺得不安全、不方便，而行車效率折損，造成空間變小增加危險性，形成行人和車輛「雙輸」的局面，為避免此情形，建議盡速修法，應對設置標線型人行道形式，及適用道路的時機、寬度、範圍修法明訂清楚

李克聰認為，占用嚴重的問題，建議由社區來幫忙「執法」，利用照相的方式，透過社區民眾、志工的檢舉，協助警方變成常態性的執法，如果一直被占用，就形同虛設，反而迫使行人走到更危險的地方。人本交通之宣導教育及騎樓與人行道被違規占用之執法，建議可由社區協助執行，落實社區化交通管理目標。

國立陽明交通大學運輸與物流管理系退休副教授張台生說，標線型人行道的形式應該要統一，建議是統一為綠底顏色，標示醒目及辨識度高，最重要是範圍要明確，就可以解決與機車優先道類似易搞混的情況，多花點錢是值得的，後續維護也要確實。