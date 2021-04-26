標線型人行道亂象多 機車騎士當成優先道

各地縣市近十年來很多在較狹小的巷弄或道路設置「標線型人行道」，但形式不一，有的綠底、白標線加人行圖示，也有僅白標線加防撞桿，近來不僅畫設頻生爭議，民眾反映常被汽機車占用、誤被機車族當機車優先道，甚至被堆雜物、碰到電箱等障礙很多，讓「行人正義」大打折扣。

標線型人行道以油漆畫設的人行道，與實體人行道不同，最大差別就是和車道間並沒有無高低落差阻隔，方便行人通行，但也容易被占用。近來各縣市廣為畫設，卻迭生爭議。台北市已畫設154公里處、新北市畫設43公里，基隆則只有10餘處，北北基形式也都沒一致性，各地畫設更是爭議頻傳。

「這根本就是汽車停車格，哪裡是人行道？」每天去基隆東碇路暖暖運動公園運動的陳姓退休老師質疑，沿路邊畫設的標線型人行道但沒有功能，有白線加上行人圖示，但多被車擋住看不清楚，民眾全都走到路上，有畫和沒畫一樣，。

北寧路與調和街口附近也畫了一段，但因在超附近臨停嚴重，行人常被迫得走到馬路上，與車爭道。附近林姓攤販說，他曾目擊有一次行人差點被車撞到，駕駛大罵行人「走到路中不要命嗎？」民眾說，這裡行人要走常被違停所阻，讓畫設人行道美意打折。

市議員張淵翔表示，有必要統一形式，駕駛人和行人才能辨識，執法才不會引民怨，只要不占用，對行人就有幫助，畫設時要有套配，如沿線障礙物排除、維護保養及道路環境改善等。

很多民眾以為不是紅黃線停一下沒違規，基隆交通隊副隊長吳誌權說，標線型人行道視同實體人行道，違規行駛違反道交條例可處600到1800元罰鍰，違規停車處600到1200元。

基隆市府交通處長蘇先知指出，標線型人行道是權宜、過渡作法，要考量交通條件、成本和效益畫設，綠底或標線圖示目前都有，依中央法令來執行，綠色辨識度較高，但成本多四、五倍，還要維護，如形式統一地方也是樂見。

公共政策網路參與平台有人發起「還我真正的人行道」，提案建議政府推動道路強制設置實體人行道，同時改善標線型人行道之相關設計，認為種種原因都導致行人寧願冒著風險走到車道，也不願使用標線型人行道缺乏整體規畫。