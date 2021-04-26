促進青壯年人口歸鄉 畜試所輔導原鄉養土雞

農委會與屏科大合作，將畜試所育成畜試土雞高畜9號及飼養技術，透過技術轉移廠商及輔導原鄉族人，成功建構原鄉土雞產業鏈，促進原鄉經濟發展。

畜試所所長黃振芳表示，考量原鄉地理環境及氣候差異，畜試所特別挑選環境適應力極佳的畜試土雞高畜9號，透過屏東科技大學團隊，將雞隻導入屏東縣霧台鄉大武部落，並在飼養過程提供飼養技術輔導。歷經數批次養殖，該品系雞隻生長與環境適應性大受原鄉族人肯定，透過廠商辦理技術轉移及建立銷售平台，讓原鄉土雞從生產至銷售一路順暢，成功建構原鄉土雞產業鏈。

畜試所表示，過去輔導原鄉飼養土雞，面臨最大的問題是銷售，部落居民認真飼養並細心照顧雞隻，林下放養的土雞體格強健、肉質Q彈，但是當雞隻達上市體重面臨屠宰銷售時，卻苦無銷售管道，最後僅能低價求售，實為可惜。這次的團隊合作將技術移轉廠商導入商業模式及市場的支持，更將提升持續性經濟發展的動能。

黃振芳表示，導入適合原鄉的雞隻品系只是第一步，未來畜試所持續協助原鄉土雞產銷結合部落特色產業，擴增經濟效益，促進部落青壯人口回歸部落，發展原鄉文化。